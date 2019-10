SV Geisingen erwartet den SV Aasen

Von den südbadischen Fußballmannschaften aus dem Kreis Tuttlingen hat der SV Geisingen (Bezirksliga Bad. Schwarzwald) das Heimrecht auf seiner Seite, wenn er den Aufsteiger SV Aasen empfängt. Von den fünf A-Ligisten, die in beiden Staffeln an diesem Wochenende Spielen austragen, müssen drei auswärts antreten. Der FV Möhringen will am Samstag vorlegen und die Tabellenführung auf sieben Zähler ausbauen. In der Kreisliga B 2 Badischer Schwarzwald steht ein Kreis-Derby an.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

SV Geisingen – SV Aasen (Sonntag, 15 Uhr). Der letztjährige Kreisliga A-Meister SV Aasen ist nach einem starken Ligastart zuletzt eingebrochen. Das 1:1 gegen den FV Tennenbronn war der erste Punktgewinn nach vier Niederlagen in Serie. In Geisingen trifft man auf ein Team, dass sich nach den ersten Spielen steigerte und einen Mittelfeldplatz erkämpfte.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

SSC Donaueschingen – FV Möhringen (Samstag, 17 Uhr). Der Tabellenachte ist durch einen Punkt aus den vergangenen beiden Partien etwas abgerutscht (Platz acht). Der Abstand auf Platz zwei beträgt bereits neun Punkte, die Vorsaison beendete der Sportclub auf Platz drei. Der Tabellenerste reist durch das 2:1 im Spitzenspiel gegen die SG Kirchen-Hausen euphorisiert an.

SG Kirchen-Hausen – SG Schluchsee/Feldberg (Sonntag, 15 Uhr). Wie wird die SG Kirchen-Hausen auf die erste Saisonniederlage (1:2 in Möhringen) reagieren? Die Enttäuschung würde wohl überwiegen, wenn man gegen den Aufsteiger und aktuell Vorletzten nicht punktet.

Kreisliga A 2 Bodensee

SC Gottmadingen-Bietingen II – SG Buchheim-Altheim-Thalheim/Kreenheinstetten-Leibertingen (Samstag, 13.15 Uhr). Die SG B.-A.-T./K.-L., die überraschend auf Platz zwei wiederzufinden, hat auch in diesem Spiel gute Chancen zu punkten. Der jüngste Sieg des kommenden Gegners datiert vom achten August. Die Gäste hingegen sind seit vier Spielen ungeschlagen.

SV Orsingen-Nenzingen – FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen (16 Uhr). Der Dritte will daheim die Chance nutzen, den Anschluss zu halten. Dementsprechend motiviert wird der SV O-N auftreten. Der FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen wird eine engagierte Leistung benötigen, möchte er nicht leer ausgehen.

SG Liptingen/Emmingen – FC Überlingen II (Sonntag, 15 Uhr). Die SG L/E wird versuchen, den Schwung aus dem 2:0-Auswärtssieg in Aach ins Heimspiel mitzunehmen. Bei erneute drei Punkten würde man zumindest die Abstiegsregion an diesem Spieltag verlassen. Die FC-Zweite blickt auf zuletzt drei Niederlagen zurück.

Kreisliga B 2 Bad. Schwarzwald

SG Aulfingen/Leipferdingen – FC Gutmadingen II (Sonntag, 15 Uhr). In das Kreis-Derby geht die Landesliga-Reserve als Außenseiter, auch wenn der Zweite daheim noch nicht wirklich überzeugte.

Kreisliga B 4 Bad. Schwarzwald

SV Geisingen II – SV Aasen II (Sonntag, 13.15 Uhr). Die Gäste befinden sich mit einem Punkt am Tabellenende, der SV Geisingen II steht im Mittelfeld.

Kreisliga B 6 Bad. Schwarzwald

SSC Donaueschingen II – FV Möhringen II (Samstag, 15.15 Uhr). Bei den zweiten Mannschaften der beiden Vereine ist der SSC Tabellenerster (27 Punkte), gefolgt vom FVM II (22).

SG Kirchen-Hausen II – SG Schluchsee/Feldberg II (Sonntag, 13.15 Uhr). Es würde überraschen, wenn die Gäste gegen die SG Kirchen-Hausen II ihre ersten Zähler im neunten Spiel verbuchen könnten. Im Schnitt kassiert der Gast über sechs Gegentore pro Partie.

Kreisliga B 5 Bodensee

FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen II – Türk. SV Pfullendorf (Sonntag, 13 Uhr). Der punktverlustfreie Tabellenführer sollte auf dem Worndorfer Waldsportplatz keine Probleme haben.

FV Walbertsweiler-Reng. II – SG Buchheim-Altheim-Thalheim/Kreenheinstetten-Leibertingen II (15 Uhr). Beide stehen in der unteren Tabellenhälfte.