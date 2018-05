SV Egesheim will Aufstieg endgültig klar machen

Am drittletzten Spieltag in der Fußball-Kreisliga B 2 sollte der FC RW Reichenbach im Heimspiel gegen die SG Irndorf/Bärenthal mit einem Heimsieg die Relegation in die Kreisliga A perfekt machen. Am Tabellenende könnte es nochmals eng für den spielfreien VfR Wilflingen werden, wenn die Reserve der FSV Schwenningen gegen den Absteiger Türkgücü Tuttlingen gewinnt. Neben dem VfR Wilflingen ist auch die SG Fridingen/Mühlheim spielfrei, die bereits als Aufsteiger in die Kreisliga A 2 feststeht.

FSV Schwenningen II – Türkgücü Tuttlingen (So., 13 Uhr/Vorrunde 4:3). Alles andere als eine Wiederholung des Vorrundensieges wäre eine Überraschung.

FC RW Reichenbach – SG Irndorf/Bärenthal (1:2). Für die Reichenbacher sollte ein Heimsieg möglich sein. Allerdingens sollten die Gastgeber die SG nicht unterschätzen.

SG Gosheim-Wehingen II – SV Böttingen (2:3). In diesem Derby wollen die Gastgeber Revanche für die knappe Vorrundenniederlage.

SG Durchhausen/Gunningen – SV Schörzingen (3:2). Die Schörzinger Chancen auf den Relegationsplatz zur Kreisliga A sind nur theoretischer Natur. Die SG will sich vor eigenem Publikum in Durchhausen gut verkaufen.

SV Egesheim – SC Wellendingen II (6:1). Alles andere als ein Egesheimer Sieg wäre eine Überraschung. Bereits bei einem Unentschieden wäre der Aufstieg gesichert.

FC Weigheim – SV Wurmlingen II (3:0). Für den FC Weigheim sprechen zwei Dinge: Heimvorteil und der Erfolg aus der Vorrunde, der allerdings keine Garantie für drei Zähler ist.