SV Egesheim erklimmt die Tabellenspitze

Der SV Egesheim hat sich durch einen knappen 3:2-Sieg gegen den SV Spaichingen an die Tabellenspitze der Kreisliga B, Staffel 2, gesetzt, gefolgt vom punktgleichen VfR Wilflingen, der sich gegen den VfL Nendingen mit 2:1 durchsetzte. Die SGM Dürbheim/Mahlstetten (6:0 beim SV Wurmlingen II), der SV Böttingen (7:2 gegen die SGM Gosheim-Wehingen II) und die FSV Schwenningen II (5:1 gegen die SpVgg Aldingen) kamen zu klaren Erfolgen. Die ersten Punkte holten die Aufsteiger Türkgücü Tuttlingen (3:2 beim FC Weigheim) und die SGM Fridingen/Mühlheim III (3:3 gegen den SV Deilingen-Delkhofen).

SV Wurmlingen II – SGM Dürbheim/Mahlstetten 0:6 (0:1). Tore: 0:1 Peter Wenzler (27.), 0:2 und 0:3 beide Dennis Engelhardt (53. und 75.), 0:4 und 0:5 beide Christian Sauter (77. und 86.), 0:6 Fabian Rieger (89.). Besondere Vorkommnisse: eine rote Karte gegen den SV Wurmlingen II (10.). Obwohl die SVW-Zweite frühzeitig in Unterzahl spielen musste, hielt sie sich über eine Stunde recht ordentlich. Erst in der Schlussphase schwanden bei den Platzherren die Kräfte, und die SGM Dürbheim/Mahlstetten kam noch zu einem klaren Sieg.

SGM Fridingen/Mühlheim III – SV Deilingen-Delkhofen 3:3 (2:1). Tore: 1:0 Tom Freudlsperger (21.), 2:0 Emre Bolat (23.), 2:1 (37., Eigentor), 3:1 Christian Karl (68.), 3:2 Tobias Staiger (75.), 3:3 Michael Lier (90. + 5). Lange Zeit sahen die Gastgeber wie der sichere Sieger aus. Als Deilingen-Delkhofen in der Schlussphase alles nach vorne warf, kamen die Gäste in der Nachspielzeit noch zum glücklichen 3:3-Ausgleich.

FSV Schwenningen II – SpVgg Aldingen 5:1 (3:1). Tore: 0:1 Thomas Allgaier (4.), 1:1, 2:1 und 3:1 alle Chahid Moutassime (7., 19. und 27., Elfmeter), 4:1 Yassin Abdallah (48.), 5:1 Chahid Moutassime (62.). Nach der schnellen Gästeführung kam die FSV-Zweite danach immer besser in die Partie und drehte diese sehr schnell. Mit dem vierten Treffer zu Beginn der zweiten Halbzeit war dann die Partie frühzeitig zu Gunsten der Gastgeber gelaufen.

VfR Wilflingen – VfL Nendingen 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Tobias Haaga (51.), 2:0 Markus Narr (56.), 2:1 Alexander Braun (76., Foulelfmeter). Wilflingen war in der ersten Halbzeit die bessere Partie, versäumte es aber in Führung zu gehen. Nach dem Anschlusstreffer wurde Nendingen stärker, aber der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen.

SV Egesheim – SV Spaichingen 3:2 (0:1). Tore: 0:1 (27.), 1:1 Stefan Milles (56.), 1:2 (58.), 2:2 Marco Stier (78.), 3:2 Patrick Medenica (90. + 1). In einem guten Kreisliga-B-Spiel lagen die Gäste zur Pause nicht unverdient in Führung. Nach der Pause wurde Egesheim stärker und drängte in der Schlussphase immer weiter, sodass der Siegtreffer zwar spät, aber verdient noch fiel.

SV Böttingen – SGM Gosheim/Wehingen II 7:2 (5:1). Tore: 1:0 Jan-Niklas Merkel (1.), 1:1 Mohamed Keita (2.), 2:1 Michael Auer (7.), 3:1 Nicolas Weber (17.), 4:1 Patrick Welte (26.), 5:1 und 6:1 beide Michael Auer (36. und 50.), 7:1 Jan-Niklas Merkel (69.), 7:2 Niklas Gätschmann (70.). In diesem Nachbarschaftsduell drückte Böttingen in der ersten Halbzeit mächtig aufs Tempo und so war die Partie bereits zur Pause entschieden. Nach der Pause nahm Böttingen etwas das Tempo aus dem Spiel, hatte die Partie aber jederzeit im Griff und gewann am Ende deutlich.

FC Weigheim – Türkgücü Tuttlingen 2:3. Mehr als das Ergebnis war zu diesem Spiel nicht in Erfahrung zu bringen.