SV Bubsheim will Siegesserie gegen Nendingen fortsetzen

In der Fußball-Kreisliga A 2 empfängt der Tabellenführer SV Bubsheim am Sonntag den VfL Nendingen. Die Ratke-Truppe geht als Favorit ins Spiel. Der unmittelbare Verfolger, die SG Dürbheim/Mahlstetten, ist spielfrei und könnte von der SC 04-Reserve überholt werden, die das Tuttlinger Stadtderby gegen Türkgücü gewinnen will.

SC 04 Tuttlingen II – Türkgücü Tuttlingen (So., 13 Uhr). Für die beiden Tuttlinger Stadtrivalen scheint dies eine klare Sache für das SC 04-Team sein. Die 04er haben in sechs Meisterschaftsspielen erst einen Gegentreffer einstecken müssen, der Stadtrivale Türkgücü dagegen schon 29.

Fatihspor Spaichingen – SV Tuningen (So., 15 Uhr). Die beiden Tabellennachbarn kämpfen um den Anschluss an die Tabellenspitze. Für den SV Tuningen gab es am vergangen Sonntag gegen den SV Bubsheim die erste Niederlage. Eine Punkteteilung nützt keinem der beiden Teams.

SV Bubsheim – VfL Nendingen. Es ist kaum davon auszugehen, dass sich der SV Bubsheim daheim auf dem Kirchberg überraschen lässt. Die Nenidnger haben ihre bsiherigen drei Auswärtsspiele verloren.

FSV Denkingen – SG Deißlingen/Lauffen. Um in Reichweite der Spitzengruppe zu bleiben, brauchen beide Mannschaften einen Dreier. Für den FSV Denkingen spricht der Heimvorteil, der aber keinen Sieg garantiert.

SV Renquishausen – SV Böttingen. Eine Neuauflage des beliebten Heuberg-Wanderpokalduells. Der SV Böttingen hat in der Meisterschaft erst einmal gewonnen. Beim Gastgeber sieht es besser aus. Eine Punkteteilung spricht momentan für den SV Böttingen.

SG Fridingen/Mühlheim – SpVgg Trossingen II (in Fridingen). Beide Mannschaften haben bisher fast nur enttäuscht. Der Verlierer wird auf jeden Fall im Tabellenkeller bleiben. Die Partie ist offen. (ly)