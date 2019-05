SV Bubsheim und SC 04 wollen ins Finale

Der Fußball-Bezirkspokal-Wettbewerb geht in die entscheidende Phase: Am Mittwochabend stehen sich um 19.30 Uhr in Bubsheim der SVB und der SV Zimmern II im ersten Halbfinalspiel gegenüber und tags darauf, an Christi Himmelfahrt, folgt in Seedorf die zweite Halbfinalspaarung mit SV Seedorf gegen SC 04 Tuttlingen. Die jeweiligen Sieger ziehen ins diesjährige Pokalfinale in Lauffen ein, das am Fronleichnamstag, 20. Juni, ausgespielt wird. In beiden Halbfinalspielen stehen sich nur Mannschaften aus der Bezirksliga Schwarzwald gegenüber.

SV Bubsheim – SV Zimmern II (Mi., 19.30 Uhr). Die beiden Teams kennen sich aus den beiden Paarungen in der Meisterschaft. Während der SV Bubsheim auf dem Kirchberg in der Vorrunde nach einer Zimmerner 1:0-Pausenführung das Blatt wendete und die Partie mit 4:2 für sich entschied, gewann die Landesliga-Reserve des SV Zimmern das Rückspiel knapp mit 1:0. Nun können beide befreit aufspielen. Beide haben mit dem Abstieg nichts mehr zu tun und sind mit Rang zehn (SVZ) beziehungsweise Platz zwölf (SVB, wegen der guten Tordifferenz gegen Schramberg) auch vor der Relegation sicher. Der Heimvorteil für den SV Bubsheim, der sich im Viertelfinale beim FSV Denkingen im Elfmeterschießen durchgesetzt hat, ist sicher ein Vorteil. Für die Gastmannschaften ist es schwer, auf dem Kirchberg etwas zu holen. Das dürfte auch der SV Zimmern II zu spüren bekommen.

SV Seedorf – SC 04 Tuttlingen (Do., 16 Uhr). Hier treffen die beiden Top-Teams der Bezirksliga, die die Tabelle punktgleich mit jeweils 67 Zählern souverän anführen, aufeinander. Geht man von den beiden Spielen in der Meisterschaftsrunde aus, so muss man dem SC 04 Tuttlingen einen Vorteil zugestehen: Er gewann daheim gegen den SV Seedorf 1:0 und kam im Rückspiel in Seedorf zu einem 1:1. Der Ausgleich für die Gastber fiel kurz vor dem Ende durch einen umstrittenen Foulelfmeter. Am Donnerstag werden die Karten in Seedorf neu gemischt. Der SV Seedorf, der im Viertelfinale den Pokalverteidiger SpVgg Trossingen mit einem 3:0-Sieg auswärts ausgeschaltet hatte, hat bisher 82 Treffer erzielt, der SC 04 Tuttlingen 63. In der Torjäger-Liste taucht auf den vorderen Plätzen Julian Link auf. Der Seedorfer nimmt zusammen mit Arber Krasniqi von der SG Deißlingen/Lauffen mit jeweils 22 Treffern den zweiten Platz ein. Man wird auch sehen, was der Heimvorteil am Donnerstag für eine Bedeutung hat. Der SV Seedorf hat in der Punkterunde noch kein Heimspiel, der SC 04 Tuttlingen noch kein Auswärtsspiel verloren. Die Donaustädter behaupteten sich im Viertelfinale 2:0 bei der FSV Schwenningen.