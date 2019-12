SV Bubsheim steht vor schwerem Gang nach Trossingen

Ein Großteil der Mannschaften aus der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald verabschiedet sich nach diesem Wochenende in die Winterpause. Der spielfreie SV Zimmern II ist bereits fertig. Zwei Nachholspiele sollen kommendes Wochenende noch ausgetragen werden. Tabellenführer SV Villingendorf eröffnet den 17. Spieltag am Samstag in Bösingen (12 Uhr). Wenige Stunden später findet in Trossingen das Derby der heimischen Spielvereinigung gegen den SV Bubsheim statt (15.30 Uhr). Alle weiteren Spiele beginnen am Sonntag um 14 Uhr. Auch der SV Renquishausen und der SV Gosheim haben Heimspiele.

SG Bösingen II/Beffendorf – SV Villingendorf (Samstag, 12 Uhr; Hinspiel: 1:2). Der Tabellenführer reist mit der zweit- (19 Gegentore) zur drittbesten Defensive (21). Offensiv hat der Tabellensiebte 39 Tore weniger erzielt (25) als der SVV (64). Der seit vier Spielen ungeschlagenen SG fehlte im Hinspiel nicht viel zu einem Punktgewinn.

SpVgg Trossingen – SV Bubsheim (15.30 Uhr; 4:0). Durch das Sportgerichtsurteil rutschte die Spielvereinigung am 15. Spieltag erstmals in dieser Saison auf Platz zwei ab. Bubsheim kommt schon die gesamte Runde über nicht wirklich vom Fleck und ist Vorletzter. Da auch das Derby gegen Gosheim verlegt werden musste (15. Dezember), blieb der SVB vergangenes Wochenende ohne Spiel. In der Vorsaison gewann Bubsheim in Trossingen mit 2:1.

FV Kickers Lauterbach – SC Wellendingen (Sonntag, 14 Uhr; 3:2). Wellendingen ist mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Partien auf dem aufsteigenden Ast. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist mit drei Punkten aber gering. In Lauterbach wird vom Tabellensechsten ein Heimsieg erwartet.

SV Renquishausen – SG 08 Schramberg/SV Sulgen (1:2). Spiele wie dieses gegen Schramberg/Sulgen sollte der SV Renquishausen in der Rückrunde nicht verlieren, wenn er den Klassenerhalt verwirklichen will. Mit 16 Zählern ist die SG Zehnter, der Gastgeber weiterhin Schlusslicht (6 Punkte). Die Teams kennen sich zudem aus dem Relegationsspiel (2:3), dessen Ausgang am Ende durch den Landesliga-Aufstieg des SV Seedorf bedeutungslos war. Mit dem zweiten Saisonsieg würde der SVR ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf setzen.

SG Deißlingen/Lauffen – SV Winzeln (0:3). Dem SV Winzeln ist in aktueller Form zuzutrauen, dass er zum vierten Mal in Folge gegen die SG Deißlingen/Lauffen gewinnt. Der Gastgeber hat seit Ende Oktober keinen Sieg mehr eingefahren, der SVW seit diesem Zeitpunkt nicht mehr verloren. Die SG benötigt die Punkte, um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf verwickelt zu werden.

SV Gosheim – FV 08 Rottweil (4:5). Gosheim könnte aus einem Punktgewinn der SG Deißlingen/Lauffen Profit schlagen und mit einem Heimsieg zurück auf Platz drei springen. Zwei Wochen nach dem 0:6 in Zimmern will die Sari-Elf daheim eine Reaktion zeigen. Der kriselnde FV 08 Rottweil ist auf den Relegationsplatz zurückgefallen und hätte auch im Rückspiel Punkte dringend nötig.

FSV Schwenningen – SpVgg Bochingen (1:2). Ein 1:5 beim SC Wellendingen hatte die FSV Schwenningen sicherlich nicht eingeplant. Mit 19 Punkten steht man aber noch im gesicherten Mittelfeld. Bochingen hält sich zwar im vorderen Tabellendrittel, reist am Sonntag aber zum viertbesten Heimteam. Im Schwenninger Moos hat bisher nur der SV Gosheim (2:0) einen Sieg eingefahren.