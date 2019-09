SV Bubsheim peilt gegen FV 08 Rottweil ersten Sieg an

Heimspiel-Wochenende auf dem Heuberg: Die drei Fußball-Bezirksligisten SV Gosheim, SV Bubsheim und SV Renquishausen sind am Sonntag zeitgleich um 15 Uhr auf dem heimischen Sportgelände im Einsatz. Die Kickers aus Lauterbach sind am fünften Spieltag spielfrei. Spitzenreiter Trossingen muss sich daheim gegen den SV Winzeln beweisen, Verfolger SV Villingendorf muss bei der Zimmerner Reserve bestehen, die gerade erst in Rottweil gewinnen konnte.

SV Gosheim – SG 08 Schramberg/Sulgen (Sonntag, 15 Uhr). Durch das 4:2 in Winzeln und das Weiterkommen im Pokal in Tuningen (2:1) scheinen die Gosheimer in Fahrt gekommen zu sein. Im Gästeangriff läuft viel über Neuzugang Arber Krasniqi, der in vier Spielen schon sieben Mal den Ball im Netz untergebracht hat. Mit einer engagierten Leistung kann man dem SVG den dritten Pflichtspielsieg in Folge dennoch zutrauen. Im Defensivverbund fehlte bislang die Stabilität.

SGM Deißlingen/Lauffen – SpVgg Bochingen. Die Bochinger hätten sicher nichts dagegen, den Neun-Punkte-Start auszubauen. Die SG will nach dem befreienden Erfolg in Wellendingen (5:0) aber nachlegen. Beiden Teams sind in der offenen Partie Tore zuzutrauen.

SV Renquishausen – FSV Schwenningen. Beide sind aus der Kreisliga A, Staffel 2, in die Bezirksliga aufgestiegen. Die FSV ist die spielstärkere Mannschaft und wird beim SVR auf einen kämpferischen Gegner treffen. Dieser war im Rückspiel im April mit 0:3 klar unterlegen. Ob den Schwenningern erneut ein Sieg gelingt?

SV Bubsheim – FV 08 Rottweil. Für die Bubsheimer war es der erwartet schwere Saisonstart, nach dem man jetzt mit null Punkten das Feld von hinten aufrollen muss. Der FV 08 Rottweil wird andere Ansprüche haben und kann mit bislang vier Punkten nicht zufrieden sein. Der SVB will überraschen, während die Gäste die Trendwende herbeisehnen.

SV Zimmern II – SV Villingendorf. Das 2:1 in Rottweil am Donnerstag unterstrich die Qualitäten der jungen Zimmerner Mannschaft. Ob man schon bereit ist, dem Favoriten aus Villingendorf ein Bein zu stellen, ist allerdings fraglich. Mit 1:0 und 3:1 siegte der SVV vergangene Saison gegen den SVZ II. Aktuell will man der SpVgg Trossingen auf den Fersen bleiben.

SpVgg Trossingen – SV Winzeln. Mit Winzeln empfängt die Spielvereinigung einen unbequemen Gegner. Auch in der Außenseiterrolle ist der SVW für ein Tor gut, was der guten Offensive der Heimmannschaft aber noch nichts ausmachen würde. Ein Torverhältnis von 16:2 und zwölf Punkte sprechen Bände. Winzeln gewann an den ersten beiden Spieltagen und will morgen die dritte Liga-Niederlage in Folge abwenden.

SG Bösingen II/Beffendorf – SC Wellendingen. Beim SC Wellendingen läuft bisher noch nichts zusammen. Das Team der Spielertrainer Marius Seemann und Blerim Nuhiji ist Schlusslicht – punktlos mit 4:13-Toren. Dass die SG Bösingen II/Beffendorf in so einem Spiel daheim schwächelt, ist unwahrscheinlich. Wenig spricht aktuell für die Gäste.