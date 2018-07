SV Bubsheim nicht konsequent genug

Der Beginn der neuen Saison rückt näher. Die Fußballvereine der Region haben am Wochenende ihre Form überprüft.

SV Deilingen-Delkhofen – SG TGA/FV 08 Rottweil 6:3 (2:3). Die Partie war in der ersten Halbzeit ausgeglichen. Weil der SVD in den entscheidenden Momenten aber zu verhalten agierte, lag Deilingen-Delkhofen zur Pause zurück. Zwei Gegentore nach Eckbällen sowie ein Konter nach eigenem Freistoß führten zum 2:3 zur Pause. „Das waren alles vermeidbare Tore“, sagte SV-Trainer Michel Ziaja. Nach dem Seitenwechsel spielten die Gastgeber Offensivpressing. „Das hat dem Gegner gar nicht geschmeckt“, meinte Ziaja. Über die Außen kam der Gastgeber mit scharfen Hereingaben zum Erfolg. Daniel Stierle und Niklas Schneckenburger fielen verletzt aus, werden wegen Kreuzbandrissen länger fehlen. Tore: 1:0 Sebastian Bischoff (9.), 1:1 Ahmet Yildirim (13.), 1:2 Thomas Schelesnak (18.), 2:2 Michael Hermle (27.), 2:3 Fabio Lamelza (35.), 3:3, 4:3 Thomas Hermle (65., 75.), 5:3 Djordje Zec (81., Eigentor), 6:3 Thomas Hermle (85.).

SV Bubsheim – TSG Balingen II 1:1 (0:0). Gegen Landesligist Balingen zeigten die Bubsheimer eine gute Leistung. „Mit etwas Schussglück hätten wir 2:0, 3:0 zur Pause führen können“, meinte SVB-Trainer Paul Ratke. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die besten Chancen noch ungenutzt. In einer 2:1-Situation gegen den gegnerischen Torwart wollte Rafal Staszczyk den mitgelaufenen Marvin Moser bedienen. Sein Pass war aber zu weit. Zehn Minuten vor Schluss gingen die Gäste nach einem Fehlpass der Bubsheimer in der eigenen Hälfte in Führung. „Das spielen sie brutal gut“, sagte Ratke anerkennend. Immerhin gelang Marcin Blaszczyn mit einer Einzelleistung noch der Ausgleich. Tore: 0:1 Samet Taner (80.), 1:1 Marcin Blaszczyn (88.).

SV Kolbingen – SV Bubsheim 2:0 (2:0). Nach dem Trainingslager mit zwei Einheiten und zwei Spielen fehlte bei den Gästen die Aufmerksamkeit und die Spritzigkeit. „Kolbingen hat zwei Unachtsamkeiten genutzt“, sagte SVB-Trainer Paul Ratke. Zunächst wurde einem Innenverteidiger nicht gesagt, dass er unter Bedrängnis ist. Beim zweiten Gegentor versprang einem Abwehrspieler der Ball nach einem Pass seines Torhüters. Nutznießer war jeweils Lukas Hipp. Tore: 1:0, 2:0 Lukas Hipp (15., 30.).

SV Wurmlingen – SpVgg Aldingen 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Levent Üner (24.), 1:1 Marc Beck (38.), 1:2 Baris Bülbül (64.), 2:2 Torsten Rieger (76.), 2:3 Levent Üner (86.).

SV Spaichingen – SV Aasen 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Simon Wolf (26.), 1:1 Justin Hartung (29.), 2:1 Ercan Demiri (81.).

SG Riedöschingen/Hondingen - FV Möhringen 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Mohamed Gomina (17.), 1:1 Patrick Bäurer (42.).

FC Gutmadingen II – FV Möhringen II 3:4 (0:0). Tore: 0:1 Luca Rothweiler (50.), 1:1 Anatoli Garschin (50.), 2:1 Franco di Trani (60.), 3:1 Tobias Willmann (62.), 3:2, 3:3 Marcel Bisser (63., 80.), 3:4 Felix Bell (82.).

FC Hochemmingen – SC 04 Tuttlingen II 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Tim Kammerer (27.), 0:2 Samet Aslankilic (60.), 1:2 Joof (61., Eigentor), 2:2 Mario Buccelli (73.).

SV TuS Immendingen – FC Anadolu Radolfzell 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Granit Neziri (6.), 1:1 Jaruka Ndow (22.), 1:2 Granit Neziri (67.), 1:3 Hakki Karazehir (70.), 2:3 Ilir Vokshi (72.).

SpVgg Aldingen – SG Gosheim/Wehingen 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Engin Ünlü (12.), 0:2 Bekir Demir (40.).