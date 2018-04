SV Bubsheim ist beim SV Tuningen gefordert

Der 24. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 2 kann in Schwenningen eine Vorentscheidung bringen, wer am Ende der Saison den zweiten Platz, sprich den Relegationsplatz zur Bezirksliga, einnehmen wird. Im Schwenninger Mooswäldle stehen sich der derzeitige Dritte FSV Schwenningen mit einem Zähler weniger (aber auch ein Spiel weniger) und der Zweite SV Wurmlingen gegenüber.

Der Spitzenreiter SV Bubsheim hat es in Tuningen sicherlich nicht leicht, weiter ohne Niederlage die Tabelle anzuführen. Ein richtiges Kellerderby der Kreisliga A 2 zwischen der SpVgg Aldingen und dem TV Wehingen geht auf dem Aldinger Sportplatz über die Bühne. In Kolbingen wird das immer interessante Heuberg-Derby zwischen dem SV Kolbingen und dem SV Renquishausen angepfiffen.

SC 04 Tuttlingen II – SpVgg Trossingen II (So., 13 Uhr/Vorrunde 3:3). Nach dem hohen Sieg im Nachholspiel am Donnerstag reisen die Trossinger (siehe Meldung oben) nicht ohne Erfolgsaussichten nach Tuttlingen. Eine Punkteteilung ist den Musikstädtern allemal zuzutrauen.

FSV Denkingen – SG Dürbheim/Mahlstetten (So., 15 Uhr/3:3). Die Gastgeber können am Sonntag unbeschwert aufspielen. Ganz sicher darf der Gast allerdings noch nicht sein. Eine Wiederholung des Vorrundenergebnisses würde nicht überraschen.

SV Kolbingen – SV Renquishausen (2:1). Beide Teams stehen gut da, der SV Kolbingen mit Rang vier um zwei Plätze besser als der SVR. Der SV Kolbingen will den Vorrundensieg wiederholen.

VfL Nendingen – SV Seitingen-Oberflacht (2:2). Wichtige Punkte für den Klassenerhalt werden auf dem Häldele vergeben. Die Platzherren brauchen einen Dreier, wenn sie nicht in unmittelbare Abstiegsgefahr kommen wollen. Eine Punkteteilung nützt keinem der beiden.

SV Tuningen – SV Bubsheim (0:6). Der SV Bubsheim will die Meisterschaft ohne Niederlage in die Bücher bringen. In Tuningen zu bestehen, ist sicher nicht einfach. Mehr als eine Punkteteilung ist dem SVT trotz Heimvorteil aber nicht zuzutrauen.

FC Frittlingen – SV Deilingen-Delkhofen (3:1). Das Schlusslicht SV Deilingen kam am Donnerstag in Trossingen gewaltig unter die Räder und geht auch in Frittlingen als krasser Außenseiter auf den Platz.

SpVgg Aldingen – TV Wehingen (3:3). Für beide Mannschaften hat dieses Spiel großen Wert. Wenn die Platzherren hierbei einen Dreier einfahren, können sie am TV Wehingen vorbeiziehen. Der Gast würde im Falle eines Sieges zunächst auf dem Relegationsplatz bleiben.

FSV Schwenningen – SV Wurmlingen (1:0). Hier geht es um die Wurst um den zweiten Platz. Die FSV hat zuletzt eine starke Phase hingelegt und geht schon alleine wegen des Heimvorteils als Favorit auf den Platz.