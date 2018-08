SV Bubsheim hofft auf den ersten Heimsieg

Am dritte Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald kommt es in Villingendorf zum Top-Spiel zwischen den beiden noch ungeschlagenen Bezirksligisten SV Villingendorf und SC 04 Tuttlingen (siehe Spiel des Tages). Die ebenfalls mit zwei Siegen oben stehenden Mannschaften von SpVgg Trossingen und SV Zimmern II sind auswärts in Wellendingen beziehungsweise Böhringen gefordert. Gespannt darf man sein, ob die SpVgg 08 Schramberg für den heutigen Samstag gegen den Aufsteiger SG Deißlingen/Lauffen eine Mannschaft stellen kann. Der BSV 07 Schwenningen ist spielfrei.

SpVgg 08 Schramberg – SG Deißlingen/Lauffen (Sa., 15.30 Uhr). Mit der SG Deißlingen/Lauffen kommt ein ehrgeiziger Aufsteiger in die Fünftälerstadt, der nicht mit leeren Händen heimreisen will.

SV Seedorf – SG Bösingen II/Beffendorf (So., 15 Uhr). Bisher ist es dem Gast alles andere als gut gelaufen. Auch in Seedorf tritt die Spielgemeinschaft als krasser Außenseiter an. Da wäre eine Punkteteilung schon ein gutes Resultat.

SC Wellendingen – SpVgg Trossingen. In Wellendingen wollen die Harmonikastädter nicht leer ausgehen. Für den SCW spricht zwar der Heimvorteil, der aber garantiert noch keine drei Punkte. Die Gäste wollen ihre weiße Weste behalten.

SG Böhringen/Dietingen – SV Zimmern II. Die Gastgeber sind mit zwei Niederlagen gestartet. Man wird bei der SG alles daransetzen, dass die Punkte am Ort bleiben. Die Zimmerner Reserve ist immer für eine Überraschung gut.

SV Winzeln – SV Gosheim. Daheim will Aufsteiger SV Winzeln auf gar keinen Fall leer ausgehen. Noch sind die Gosheimer schwer einzuschätzen. Ihnen ist schon eine Punkteteilung zuzutrauen.

SV Bubsheim – SpVgg Bochingen. Beide Mannschaften haben einen Fehlstart hingelegt. Am Sonntag hat Aufsteiger Bubsheim die Gelegenheit, die Auftaktniederlage auszugleichen. Sonst werden die Fans enttäuscht.