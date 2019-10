SV Bubsheim gewinnt Kellerduell gegen Wellendingen 3:2

In der Fußball-Bezirksliga hat Tabellenführer SpVgg Trossingen gegen Aufsteiger FSV Schwenningen 3:0 gewonnen. Aber auch Verfolger SV Villingendorf setzte sich im Derby gegen den SV Winzeln 2:0 durch. Der Tabellendritte SV Gosheim dagegen musste sich Aufsteiger FV Kickers Lauterbach 2:4 geschlagen geben. Der SV Zimmern II (2:1 gegen die SpVgg Bochingen) und die SG Bösingen II/Beffendorf (1:0 gegen Aufsteiger SV Renquishausen) feierten Heimsiege. Dagegen hält die Talfahrt von Bezirksliga-Absteiger FV 08 Rottweil (1:2 gegen die SG 08 Schramberg/SV Sulgen) an. Bereits am Freitagabend gewann der SV Bubsheim gegen den SC Wellendingen 2:1.

SV Bubsheim – SC Wellendingen 3:2 (1:1). - Tore: 1:0 (15.) Marvin Moser, 1:1 (17.) Marius Seemann, 2:1 (63.) Marvin Moser (Elfmeter), 3:1 (65.) Paul Ratke, 3:2 (70.) Marius Otte. - Zuschauer: 110. - Schiedsrichter: Hubert Löw (Kressbronn). Die Gäste konnten die Partie nur im ersten Durchgang einigermaßen ausgeglichen gestalten. Danach legte Bubsheim deutlich zu, erzielte innerhalb von vier Minuten zwei Treffer zur 3:1-Führung. Auch nach dem Anschlusstreffer der Gäste waren die Hausherren tonangebend, erspielten sich weitere Torchancen. Am Ende hatten es die Wellendinger ihrem Torhüter Heiko Angst zu verdanken, dass die Niederlage nicht noch deutlicher ausfiel.

SpVgg Trossingen – FSV Schwenningen 3:0 (3:0). - Tore: 1:0 (7.) Dimitri Stroh, 2:0 (18.), 3:0 (41.) beide Emanuel Alexi. - Zuschauer: 180. - Schiedsrichter: Michael Spieß (SRG Ravensburg). Trossingen setzte den Aufsteiger in der Anfangsphase stark unter Druck und führte nach 18 Minuten durch die Treffer von Dimitri Stroh und Emanuel Alexi 2:0. Doch die Gäste gaben nicht auf, hielten in der Folgezeit gut dagegen. Effektiver waren aber die Gastgeber, die durch Alexi noch vor der Halbzeit auf 3:0 erhöhten. Auch nach der Pause sahen die Zuschauer ein gutes Bezirksligaspiel, wobei die Gäste weiterhin gefährlich waren. In der Schlussphase, als die FSV weiter um den Anschlusstreffer bemüht war, verpassten die Hausherren gute Konterchancen schon im Ansatz.

SV Gosheim – FV Kickers Lauterbach 2:4 (1:2). - Tore: 1:0 (6.) Sebastian Nann, 1:1 (15.) Manuel Broghammer, 1:2 (29.) Joshua Broghammer, 1:3 (52.) Yannick Broghammer (Elfmeter), 2:3 (73.) Alexander Zivanic, 2:4 (89.) Joshua Broghammer. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Christopher Traub (Dürmettingen). - Rote Karte für Adrian Czerwinski (42./Gosheim). Die Gastgeber begannen druckvoll, erzielten schnell die Führung. Nachdem der SVG den zweiten Treffer verpasst hatte, nutzten die Gäste ihre erste Möglichkeit zum 1:1 aus. Danach war die Partie ausgeglichen, wobei die Gäste nach 29 Minuten zum 2:1 trafen. Kurz vor der Pause kam es zu einer unübersichtlichen Situation, in der nach Angaben von Beobachtern der junge Schiedsrichter den Überblick verlor. SVG-Torhüter Adrian Cerwinski soll dabei den Ball vor dem Strafraum mit der Hand abgewehrt haben, erhielt dafür nur die gelbe Karte. Danach soll Czerwinski in seiner polnischen Sprache was gesagt haben, was der Schiri mit der roten Karte ahndete. Auch in 50 Minuten Unterzahl wehrten sich die Gastgeber. Durch einen berechtigten Elfmeter markierten die Gäste das 3:1, doch der SVG kam noch einmal auf 3:2 heran. Mit einem Konter in der Schlussphase zum 4:2 schnürten die Kickers den Sack endgültig zu.

SG Bösingen II/Beffendorf - SV Renquishausen 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 (7.) Marius Haaga. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Dieter Heizmann (Mühlenbach). - Gelbrote Karte für Benedikt Mei (77./SG). Die Gastgeber bestimmten über die gesamte Spielzeit das Geschehen und landeten einen knappen aber verdienten Erfolg. Die Gäste waren insgesamt harmlos, hatten Mitte des zweiten Durchgangs ihre einzige echte Torchance. Nach dem frühen Führungstreffer durch Marius Haaga verpasste es die SG nachzulegen. Glück hatte der Aufsteiger nach 65 Minuten, als Benedikt Bantle nur den Pfosten traf.

FV 08 Rottweil – SG Schramberg/SV Sulgen 1:2 (0:0). - Tore: 1:0 (46.) Kevin Garcia, 1:1 (51.) Arber Krasniqi, 1:2 (68.) Yannick Meen. - Zuschauer: 60. - Schiedsrichter: Kevin Fach (Oberkollbach). Gelbrote Karte für Luka Farkas (65./SG). Rottweil hatte gegen die in der Defensive gut stehenden Gäste zunächst Vorteile und auch zweimal die Möglichkeit zur Führung. Mit einem Aufsetzer zum 1:0 überraschte Kevin Garcia den bis dahin gut haltenden SG-Torhüter Jan Siepmann. Doch die SG blieb davon unbeeindruckt, erzielte nach einem Freistoß von Albijan Spahija durch einen Kopfball von Arber Krasniqi (51.) das 1:1. Die Gäste witterten nun Morgenluft und kamen durch eine Einzelleistung von Yannick Meen (68.) zum 2:1-Siegtreffer.

SV Villingendorf – SV Winzeln 2:0 (2:0). - Tore: 1.0 (6.) Christian Höllerich, 2:0 (39.) Marc Müller (Elfmeter). - Zuschauer: 200. - Schiedsrichter: Domenico Viceconte (Schömberg). Ein packendes Bezirksliga-Spiel sahen die Zuschauer in Villingendorf. Die Gastgeber legten gut los, erzielten schon nach sechs Minuten das 1:0. Obwohl sich die Gäste nicht versteckten, bestimmten die Gastgeber das Geschehen, erzielten durch einen Strafstoß nach 39 Minuten das 2:0. Nach der Pause entwickelte sich ein Abnutzungskampf zwischen den Strafräumen.

SV Zimmern II – SpVgg Bochingen 2:1(1:0). - Tore: 0:1 (40.) Ugur Akbaba, 1:1 (72.) Oskar Szymanski, 2:1 (87.) Nicolo Ippolito. - Zuschauer: 120. - Schiedsrichterin: Alisa Kranz (SRG Bad Mergentheim). - Gelbrote Karte für Heiko Kanz (87./Bochingen). Die Gastgeber taten sich gegen die tief stehenden Gäste im ersten Durchgang äußerst schwer. Ugur Akbaba erzielte nach einem Freistoß per Kopf den Führungstreffer für die Gäste. Nach der Pause agierte der SVZ druckvoller und erzielte in der Schlussphase die entscheidenden Tore zum verdienten 2:1 Sieg.