SV Bubsheim gewinnt in Mahlstetten 4:0

In der Fußball-Kreisliga A 2 ist der SV Bubsheim mit einem 4:0-Sieg im Nachholspiel bei der SG Dürbheim/Mahlstetten der Meisterschaft einen großen Schritt näher gekommen. Am Freitag stehen sich in dieser Klasse in einem vorgezogenen Spiel der VfL Nendingen und der FC Frittlingen gegenüber.

SG Dürbheim/Mahlstetten – SV Bubsheim 0:4 (0:3). - Tore: 0:1 (11. Minute) Paul Ratke, 0:2 (28. Eigentor, 0:3 (45.) Marvin Moser, 0:4 (83.) Sedat Tecer. - Schiedsrichter: Andreas Guffart (Ostrach). - Zuschauer: 90. Mit dem frühen Führungstor zeigten die Gäste gleich, dass sie dieses Spiel für sich entscheiden wollten. Die Spielgemeinschaft fand nur langsam in die Partie und tat sich schwer gegen die kompakte Gästeelf. Mit dem 0:3 zum Ende der ersten Hälfte war die Entscheidung schon früh gefallen. Im zweiten Durchgang nahm der Gast etwas Fahrt heraus, ohne dass die SG daraus hätte Kapital schlagen können. Auf Gastgeberseite gab es zwar noch zwei gute Einschussmöglichkeiten die aber vergeben wurden. Das Fazit des Gastgeber-Trainers Joachim Patzak: „Für ein Derby war es fast zu fair.“

Vorschau

Kreisliga A 2: VfL Nendingen – FC Frittlingen (Fr., 19 Uhr/Vorrunde 3:1). Die Gastgeber sind am Freitag im vorgezogenen Meisterschaftsspiel stark gefordert. Mit 30 Punkten kann der VfL noch nicht zufrieden sei. Allerdings: Die Gäste aus Frittlingen haben eine positive Auswärtsbilanz und schielen noch auf den Relegationsplatz und benötigen dazu jeden Zähler. Nur mit einer starken Leistung kann sich die einheiische Ressel-Elf auf dem Häldele etwas ausrechnen.

Kreisliga C 3: SG Fridingen/Mühlheim II – SV Kolbingen II (Fr., 18.30 Uhr). Die Gastgeber wollen in Fridingen die Vorrundenniederlage ausgleichen.