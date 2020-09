SV Bubsheim fährt Sieg um Sieg ein

Die SG Deißlingen/Lauffen (3:1 beim SV Renquishausen) führt auch nach dem sechsten Spieltag in der Bezirksliga die Tabelle an. Dagegen unterlag der SV Villingendorf bei der SG Böhringen/Dietingen mit 3:2 und rutschte auf den dritten Tabellenplatz ab. Aufsteiger FSV Denkingen gewann beim FV 08 Rottweil mit 3:0, rückte dadurch auf den zweiten Tabellenplatz vor. Der SV Bubsheim (3:0 gegen die SpVgg Bochingen) sowie die FSV Schwenningen (2:1 bei der SG 08 Schramberg/SV Sulgen) sorgen weiter für Furore. Der SV Gosheim (3:3 gegen den SC Wellendingen) bleibt trotz des ersten Punktgewinns weiter am Tabellenende.

SV Bubsheim – SpVgg Bochingen 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 (36.) Emre Karadag, 2:0 (77.) Jan Rubne, 3:0 (89.) Patrick Schneider. – Zuschauer: 90. – Schiedsrichter: Alexander Uhl (Wachendorf). - Rote Karte: David Simon (62./Bochingen). Bubsheim gab zunächst klar den Ton an, kam in der Anfangsviertelstunde zu drei guten Möglichkeiten, wobei einmal der Gästetorhüter bravourös abwehren konnte. Nachdem Gästetorjäger Stefan Egeler (30.) mit einem Freistoß knapp das Ziel verfehlt hatte, erzielte der SVB nach einer Ballstafette durch Emre Karadag (31.) das 1:0. „Dieser Treffer fiel genau so, wie ich mir das vorstelle“, freute sich SVB-Coach Paul Ratke. Gleich nach dem Seitenwechsel verpasste Marvin Moser denkbar knapp das 2:0. Doch die Gäste hielten dagegen, hatten durch einen Pfostenschuss von Egeler (55.) Pech, den Nachschuss von Florian Schlotter wehrte Grepo mit einer Glanztat ab. „Da hat uns Kevin im Spiel gehalten“, lobte Ratke seinen Torhüter. Sieben Minuten später gerieten die Gäste nach einer roten Karte in Unterzahl. Bubsheim erhöhte nun den Druck weiter, verpasste durch Mark Gimm (70.) und Patrick Schneider (73.) zunächst den zweiten Treffer. In der 76. Minute war es aber doch soweit, als Jan Rubner mit einem „Knaller“ ins Tordreieck zum 2:0 traf. Obwohl die Gäste zu keiner Zeit aufgaben, brachten sie das SVB-Tor nicht mehr in Gefahr, stattdessen erhöhte Schneider (88.) nach einem Konter auf 3:0.

FV 08 Rottweil – FSV Denkingen 0:3 (0:2). - Tore: 0:1 (12.) Johannes Hesse, 0:2 (41.) Andreas Dressler (Elfmeter), 0:3 (55.) Timo Klumpp. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Patrick Schaffart (Zizenhausen). - Rote Karte für Johannes Wenzler (82./Rottweil). „Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Die Jungs haben mit viel Leidenschaft und Emotion gespielt und haben sich klasse an die Vorgaben gehalten“, gab FSV-Spielertrainer Marc Marquart nach der Partie zu Protokoll. Rottweil dagegen enttäuschte, kassierte damit die dritte Niederlage in Folge und geht mit Leistungen wie am Samstag, schweren Zeiten entgegen. Somit ist die Geschichte des Spiels schnell erzählt: Nach dem frühen Führungstreffer der Gäste kontrollierten diese das Geschehen, bauten diese bis zur 55. Minute auf 3:0 aus.

SV Renquishausen – SG Deißlingen/Lauffen 1:3 (0:1). - Tore: 0:1 (9.) Daniel Matt, 0:2 (66.) Rouven Irion, 1:2 (68.) Jonas Rack, 1:3 (80.) Robin Schumpp. - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Alexander Nipp (Sigmaringendorf). Der Spitzenreiter war gleich gut im Spiel, verpasste zunächst zwei gute Möglichkeiten, bevor Daniel Matt (9.) zum 0:1 traf. Doch die Gastgeber hielten danach dagegen, hatten durch Marius Butz die Chance zum 1:1. Doch Konstantin Leichtle im Tor der Gäste verhinderte diesen mit einer Glanztat. Im zweiten Durchgang waren die Gäste insgesamt gefährlicher, erzielten durch Rouven Irion und Torjäger Schumpp die entscheidenden Treffer, wenngleich Jonas Rack nach dem 2:0 postwendend der Anschlusstreffer gelang.

SV Gosheim – SC Wellendingen 3:3 (1:2). - Tore: 0:1 (8.) Sovichea Kao, 1:1 (13.) Adem Sari, 1:2 (44.) Dennis Ruks (Elfmeter), 2:2 (64.) Etienne Wenzler, 3:2 (69.) Adem Sari (Elfmeter), 3:3 (87.) Marius Seemann. - Zuschauer: 90. - Schiedsrichter: Michael Spieß (SRG Ravensburg). - Gelb-Rote Karten: Aygan Ömer (56.), Marius Seemann (90.) beide Wellendingen. In einem spannenden Spiel konnte Gosheim zunächst zweimal die Führung der Gäste ausgleichen. Nachdem der Sport-Club danach wegen einer Ampelkarte (56.) in Unterzahl geriet, legten die Platzherren zu. Nach einem Foulspiel an Sebastian Nann traf Adem Sari (69.) vom Punkt zum 3:2. Diese Führung hielt bis kurz vor Spielende. Dann traf Gästespielertrainer Seemann nach einem Eckball per Kopf zum 3:3, bevor auch er mit der Ampelkarte vom Feld musste.

SG Bösingen II/Beffendorf – FV Kickers Lauterbach (3:0). - Tore: 1:0 (3.) Max Lemperle, 2:0 (11.) Benedikt Jochem, 3:0 (33.) Max Lemperle, 4:0 (56.) Luis Kunz (Eigentor), 4:1 (70.) Yannick Broghammer. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Maurice Rummel (Frommern). - Gelb-Rote Karte: Niklas Käfer (76./Lauterbach).

SG 08 Schramberg/SV Sulgen – FSV Schwenningen 1:2 (1:2). - Tore: 0:1 (26.) Armido Stoppiello, 1:1 (43.) Adlin Dervishi, 1:2 (45.+2) Armido Stoppiello. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Johannes Hugelmann (SRG Offenburg).

SG Böhringen/Dietingen - SV Villingendorf 3:1 (3:1). - Tore: 0:1 (5.) Denis Kimmich, 1:1 (21.), 2:1 (38.) beide Phillip Baur, 3:1 (43.) Julian Schneider. - Zuschauer: 250. - Schiedsrichter: Patrik Luhasz (Albstadt). - Rote Karte: Patrick Frey (70./SVV).

SV Zimmern II – SV Winzeln 3:2 (1:1). - Tore: 1:0 (31.) Oskar Szymanski, 1:1 (37.) Simon Gaus, 2:1 (52.) Oskar Symanski, 2:2 (75.) Simon Gaus, 3:2 (88.) John Hankins. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Jannik Waible (SRG Tübingen).