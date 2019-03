SV Bubsheim erleidet im Abstiegskampf einen Rückschlag

In der Fußball-Bezirksliga hat der Tabellendritte SpVgg Trossingen beim SV Villingendorf mit 2:0 gewonnen, liegt aber noch zehn Punkte hinter dem Spitzenduo. Auch der Vierte SV Winzeln (5:2 gegen die SpVgg Bochingen) bleibt weiter auf Erfolgskurs. Im Kampf um den Klassenerhalt mussten der SV Bubsheim (4:5 gegen die SG Bösingen II/Beffendorf) sowie die SG Böhringen/Dietingen (3:4 gegen die SG Deißlingen/Lauffen) schmerzliche Heimniederlagen hinnehmen. Im Kellerduell setzte sich die SpVgg 08 Schramberg gegen Schlusslicht BSV 07 Schwenningen mit 2:0 durch. Der SV Zimmern II überraschte beim SC Wellendingen mit einem 3:1 Sieg.

SpVgg 08 Schramberg – BSV 07 Schwenningen 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 (19.) Adlin Dervishi, 2:0 (64.) Denis Hasimovic. - Zuschauer: 200. - Schiedsrichter: Rainer Scheel (Erzingen). Die Gastgeber waren von Beginn an zielstrebiger, hatten ein Chancenplus und kamen zu einem verdienten Erfolg. Nach dem Führungstreffer durch Adlin Dervishi (19.), den Thomas Schondelmaier mustergültig vorbereitet hatte, verfehlte der Vorlagengeber fünf Minuten später selber nur knapp das Ziel. Auch danach war Schramberg gefährlicher, während sich die Gäste schwertaten Torchancen zu kreieren. Vier Minuten nach der Pause scheiterte Kevin Haxha mit einem Elfmeter an BSV-Torhüter Markus Rössner, der damit sein Team weiter im Spiel hielt. Auch danach blieben die Gäste harmlos. Dagegen traf Denis Hasimovic (64.) auf Zuspiel von Hasret Kadrolli zum verdienten 2:0.

SV Bubsheim – SG Bösingen II/Beffendorf 4:5 (3:3). - Tore: 1:0 (19.) Daniel Geisel, 1:1 (8.) Paul Ratke (Eigentor), 2:1 (19.) Daniel Geisel (Elfmeter), 2:2 (24.) Otto Waal (Eigentor), 3:2 (39.) Marvin Moser, 3:3 (45.) Simon Jauch, 3:4 (64.) Benedikt Bantle, 3:5 (74.) Dominik Maier (Elfmeter), 4:5 (77.) Otto Waal. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Kevin Nusser (Ettenkirch). In einem Spiel auf nur mäßigen Niveau offenbarten beide Abwehrreihen eklatante Schwächen, was den Zuschauern neun Treffer bescherte. Bubsheim führte in dieser Partie drei Mal, doch die Gäste glichen jeweils aus und führten nach 74 Minuten mit 5:3. Nach dem Anschlusstreffer durch einen Freistoß von Otto Waal (77.) drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, doch trotz guter Möglichkeiten gelang der Ratke-Elf der Ausgleichstreffer nicht mehr.

SV Villingendorf – SpVgg Trossingen 0:2 (0:1). - Tore: 0:1 (21.), 0:2 (84.) beide Felix Raith. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Max Müller (Geislingen). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gelang den Gästen durch Felix Raith (21.) der Führungstreffer. Nachdem SVV-Torhüter Florian Harter wenig später den zweiten Treffer verhindern konnte, vergab auch Thomas Merk aus kurzer Distanz eine weitere gute Torchance. Im zweiten Durchgang war der SVV um den Ausgleichstreffer bemüht, doch Vincent Krüger und Denis Kimmich scheiterten an Gästetorwart Mustafa Avci. Aber auch die Musikstädter blieben gefährlich. Zunächst scheiterte SpVgg-Torjäger Stroh an Harter, doch nach einem schnell vorgetragenen Angriff war es erneut Raith, der in der Schlussphase zum 2:0 traf.

SC Wellendingen – SV Zimmern II 1:3 (0:2). - Tore: 0:1 (30.) David Boric, 0:2 (35.) Nicolo Ippolito, 1:2 (55.) Sotthea Kao, 1:3 (80.) Lars Czerwonka. - Zuscahuer: 100. - Schiedsrichter: Hans-Helmut Sachse (Rottenburg). - Rote Karte für Zimmern (90.+4). Zimmern war insgesamt galliger und landete einen verdienten Erfolg. Nach einem Doppelschlag von David Boric und Neuzugang Nicolo Ippolito innerhalb von fünf Minuten führten die Gäste zur Pause mit 2:0. Im zweiten Durchgang hatten die Gastgeber zunächst ihre beste Phase, doch Patrick Schneider (50.) traf nur den Pfosten. Nach einem Eckball fünf Minten später gelang Sotthea Kao der Anschlusstreffer. Nachdem erneut Patrick Schneider das Ziel knapp verfehlt hatte, legten die Gäste wieder zu. bLars Czerwonka (80.) schnürte mit dem 3:1 den Sack endgültig zu.

SV Winzeln – SpVgg Bochingen 5:2 (3:2). - Tore: 1:0 (10.) Serhat Akyldiz, 1:1 (19.) Ugur Akbaba, 2:1 (23.) Simon Gaus, 2:2 (30.) Ugur Akbaba (Elfmeter), 3:2 (35.), 4:2 (77.), 5:2 (84./Elfmeter) alle Simon Gaus. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Ömer Lale (Onstmettingen). Bochingen begann druckvoll, vergab den Führungtreffer, der durch Serhat Akyldiz (10.) auf der anderen Seite fiel. Ugur Akbaba glich neun Minuten später aus, doch Simon Gaus (23.) schoss den Aufsteiger erneut in Führung. Mit einem Strafstoß markierte Akbaba (30.) das 2:2. Auch danach sowie auch im weiteren Spielverlauf hatten die Gäste optische Vorteile. Winzeln war aber in der Offensive effizienter. Noch vor der Halbzeit gelang Simon Gaus das 3:2. Nach dem Seitenwechsel spielten die Gäste gefällig weiter, doch in der Offensive fehlte das Durchsetzungsvermögen. Besser machte es der SVW in Form von Torjäger Gaus, der mit seinem Saisontreffern 13 und 14 in der Schlussphase für den zahlenmäßig hohen 5:2-Erfolg sorgte.

SG Böhringen/Dietingen – SG Deißlingen/Lauffen 3:4 (2:2). - Tore: 1:0 (7.) Felix Bühl, 2:0 (20.) Volker Schneider, 2:1 (28.) Arber Krasniqi, 2:2 (32.) Fabian Kramer, 3:2 (50.) Nicolai Supper, 3:3 (71./Elfmeter), 3:4 (73.) beide Arber Krasniqi. - Zuschauer: 130. - Schiedsrichter: Pierre Heidepriem (Lindenhof). Die Gastgeber erwischten einen Traumstart und führten nach 20 Minuten durch die Treffer von Felix Bühl und Volker Schneider mit 2:0. Dennoch fehlte die Sicherheit im Spiel, was die Gäste durch Arber Krasniqi und Fabian Kramer noch vor der Pause zum 2:2 ausnutzten. Auch nach der erneuten Führung von Nicolai Supper (50.) war das Spiel der Hausherren mit vielen Fehlern behaftet. Die Gäste dagegen ließen nur noch wenig zu, blieben aber gefährlich. Zunächst traf Krasniqi per Strafstoß zum 3:3, und wenig später avancierte der Gästetorjäger mit dem Treffer zum 4:3 endgültig zum Matchwinner.