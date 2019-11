SV Böttingen und SV Spaichingen vor lösbaren Aufgaben

In der Fußball-Kreisliga B 2 steht am Sonntag der zehnte Spieltag an. Die beiden Mannschaften auf den Aufstiegsplätzen stehen vor lösbaren Aufgaben. So hat Spitzenreiter SV Böttingen die SG Fridingen II/Mühlheim III aus dem Donautal zu Gast, während der SV Spaichingen zum VfR Wilflingen fahren muss. Der Tabellendritte FSV Schwenningen II sollte das Derby gegfen den FC Weigheim gewinnen können.

SG Gosheim/Wehingen II – SV Wurmlingen II (So., 12.30 Uhr). Das Reserveteam aus Gosheim und Wehingen sollte in Gosheim gegen das Schlusslicht aus Wurmlingen ohne Niederlage bleiben können.

FSV Schwenningen II – FC Weigheim. Die Mooskicker steuern den dritten Sieg in Folge an. Das würde für den FC Weigheim im umgekehrten Fall die vierte Niederlage in Folge bedeuten. Die FSV-Reserve hat daheim noch nicht verloren, Weigheim ist noch ohne Auswärtssieg.

SV Böttingen – SG Fridingen II/Mühlheim III (So., 14.30 Uhr). Die Spielgemeinschaft aus dem Donautal reist als Außenseiter nach Böttingen. Der Gast hat schon fünfmal unentschieden gespielt und wäre sicherlich mit dem Remis Nummer sechs zufrieden.

VfL Nendingen – SG Dürbheim/Mahlstetten. Der VfL Nendingen tut sich schwer. Ein Heimsieg wäre dringend notwendig, um auch die Moral im Team zu heben. Die Partie gilt als offen.

SV Deilingen – Türkgücü Tuttlingen. Daheim sollte dem SV Deilingen ein Dreier gegen das Team aus Tuttlingen gelingen können. Zuletzt hat der SVD in Dürbheim verloren und Türkgücü daheim mit 4:1 gewonnen.

VfR Wilflingen – SV Spaichingen. Der VfR Wilflingen muss zusehen, dass er nicht weiter nach hinten rutscht. Das wird gegen den SV Spaichingen trotz Heimvorteil nicht leicht werden. Der Gast kommt mit der Empfehlung von drei Siegen in Folge.

SpVgg Aldingen – SV Egesheim (So., 14.30 Uhr). Nach zwei Niederlagen in Folge war der SV Egesheim die Tabellenführung los. In Aldingen wird die Heimelf dem Auswärtserfolg aus Wurmlingen einen Heimsieg hinzufügen wollen.