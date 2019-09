SV Böttingen feiert beim VfR Wilflingen 4:1-Auswärtssieg

Der SV Egesheim hat in der Fußball-Kreisliga B 2 die Tabellenführung durch einen 3:2-Sieg bei der zweiten Mannschaft des SV Wurmlingen verteidigt. Die SG Dürbheim/Mahlstetten sprang durch einen knappen 2:1-Sieg gegen die SpVgg Aldingen auf Platz zwei. Dahinter folgen der SV Spaichingen (2:0 gegen den FC Weigheim) und der SV Böttingen (4:1 beim VfR Wilflingen). Absteiger VfL Nendingen (2:5 beim SV Deilingen) wartet weiterhin auf den ersten Saisonpunkt.

SG Gosheim-Wehingen II – FSV Schwenningen II 2:2 (1:0). - Tore: 1:0 Hao-Thien Tran (45.), 2:0 Bekir Demir (55.), 2:1 Femi Ujupaj (60., Elfmeter), 2:2 Chahid Moutassime (71.). - Besondere Vorkommnisse:eine gelb-rote (68.) und eine rote Karte (83.) gegen die FSV Schwenningen II. Gosheim-Wehingen II sah lange wie der sichere Sieger aus. In Unterzahl kamen die Gäste aus Schwenningen in der Schlussphase noch zum glücklichen Ausgleich.

SV Wurmlingen II – SV Egesheim 2:3 (1:1). - Tore: 1:0 Torsten Rieger (32.), 1:1 Szymon Karol Jagiello (40.), 2:1 Fitim Zeciri (67.), 2:2 Franko Medenica (75.), 2:3 Daniel Bitdorf (88.). Lange Zeit sah es in Wurmlingen nach einer Überraschung aus. Erst in der Schlussphase schaffte es der Tabellenführer aus Egesheim, die Partie noch zu drehen und alle Punkte mitzunehmen.

SG Dürbheim/Mahlstetten – SpVgg Aldingen 2:1 (0:1). - Tore: 0:1 Mathias Schmidt (38.), 1:1 Nico Specker (58.), 2:1 Dennis Engelhardt (88.). In der ersten Hälfte hatte der Gast aus Aldingen leichte Vorteile und lag knapp in Führung. Nach der Pause wurden die Gastgeber stärker und schafften kurz vor Spielende noch den 2:1-Siegtreffer.

VfR Wilflingen – SV Böttingen 1:4 (1:2). - Tore: 1:0 Martin Leibold (7.), 1:1 Patrick Welte (24.), 1:2 und 1:3 beide Michael Auer (41. und 53.), 1:4 Niklas Villing (85.). Wilflingen hatte den besseren Start und erzielte die schnelle Führung. Nach einer Viertelstunde wurde Böttingen dann immer stärker und übernahm das Kommando. Am Ende nahmen die Gäste verdient alle drei Punkte mit.

SV Spaichingen – FC Weigheim 2:0 (0:0). - Tore: 1:0 Richard Waal (80., Elfmeter), 2:0 Justin Hartung (81.). Die Defensivtaktik der Gäste aus Weigheim ging lange Zeit auf. Erst mit einem Doppelpack in der Schlussphase sicherten sich die Primstädter den verdienten 2:0-Sieg.

SV Deilingen – VfL Nendingen 5:2 (1:2). - Tore: 0:1 Leon Redle (3.), 1:1 Thomas Hermle (30.), 1:2 (44., Eigentor), 2:2 Andre Renner (50.), 3:2 Julian Lier (54.), 4:2 Tobias Staiger (81.), 5:2 Michael Lier (83.). Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte wurde Deilingen immer stärker und drehte die Partie. Nendingen baute in der zweiten Hälfte ab und so ging der Sieg für die Gastgeber, auch in der Höhe, in Ordnung.

Türkgücü Tuttlingen – SG Fridingen/Mühlheim III 2:2 (1:0). - Tore: 1:0 Ercan Cinko (44.), 2:0 Ivo Misic (55., Elfmeter), 2:1 Nicola Monopoli (58.), 2:2 Igor Ginter (82.). - Besonderes Vorkommnis: rote Karte gegen Türkgücü Tuttlingen (87.). In diesem Aufsteigerduell schien Türkgücü lange Zeit den zweiten Saisonsieg einfahren zu können. Die Gäste aus dem Donautal setzten in der Schlussphase alles auf eine Karte und nahmen noch einen Zähler mit.