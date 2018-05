SV Bärenthal verliert auch gegen Sondelfingen

In der Frauenfußball-Landesliga haben der SV Bärenthal und der SV Sulgen ihre Nachholspiele verloren. Am Sonntag geht es für beide Mannschaften bereits weiter.

SpVgg Berneck/Zwerenberg – SV Sulgen 2:1 (1:0). Knapp einen Punkt verpasst hat der SVS in Berneck im Nachholspiel am Mittwochabend. Das frühe 1:0-Führungstor in der 13. Minute durch Nadja Dürr glich Gracia Russo kurz nach dem Seitenwechsel in der 53. Minute zum 1:1 aus. In der Folgezeit versuchte Sulgen alles, um den zweiten Auswärtssieg in Folge zu erringen, kassierte jedoch Mitte der zweiten Hälfte durch Sarah Ungericht mit dem 2:1 erneut einen Rückstand (72.).

SV Bärenthal – TSV Sondelfingen 2:6 (1:4). Beim SVB gehen nach und nach die Landesliga-Lichter aus. Selbst im Kellerduell gab es nichts zu holen und binnen sieben Tagen die dritte Niederlage auf dem Platz und am grünen Tisch. Dabei war der Start mit dem frühen 1:0 von Jana Drössel (11.) verheißungsvoll. Camilla Rinker glich zwar schnell zum 1:1 aus (18.), doch die Gäste brauchten über eine halbe Stunde, um die Partie auf die Siegerstraße zu lenken – mit drei Treffern in neun Minuten zum 1:2 von Rinker (33.), dem 1:3 durch Emirjona Smaili (40.) und 120 Sekunden später wiederum Rinker mit dem 1:4-Pausenstand (42.). Louisa Teufel legte nach dem Seitenwechsel das 1:5 nach (46.). Julia Tempel erhöhte in der 75. Minute auf 1:6, ehe Miriam Schneider mit ihrem 13. Saisontreffer den 2:6-Endstand markierte.

Vorschau

SV Bärenthal – SV Uttenweiler (Sonntag, 11 Uhr, Hinspiel 3:1). Gegen den SVU gab es für die Bärenthalerinnen den letzten Sieg im Dezember. Danach hat das Team von Trainer Andreas Schwarz acht Spiele in Serie nicht mehr gewonnen und nur einen Punkt geholt. Uttenweiler (20 Punkte) kämpft noch um den Klassenerhalt.

SV Sulgen – TSV Sondelfingen (Sonntag, 11 Uhr, Hinspiel 2:4). Der Abstiegskampf lässt keine Zeit zum Verschnaufen. Erneut ein direktes Duell für Sulgen. Sondelfingen gewann am Donnerstag in Bärenthal und hat mit 23 Zählern fünf Punkte Abstand. Daher ist für die Elf von Trainer Detlev Plehn ein Sieg Pflicht, ansonsten bleibt nur noch der Relegationsplatz, sofern Uttenweiler nicht in Bärenthal gewinnt.