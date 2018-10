Surrend durchs Labyrinth beim Robo Cup

Kinder und Jugendliche für MINT-Themen begeistern und für einen technischen Beruf interessieren: Das ist Ziel des Chiron Robo Cup am Samstag, 27. Oktober. Er findet von 9 bis 12 Uhr beim Tuttlinger Unternehmen Chiron statt. Zuschauer sind laut Pressemitteilung willkommen.

Sechs Teams verwandeln mit ihren selbst gebauten und programmierten Lego-Robotern das Forum des Werkzeugmaschinenherstellers in ein großes Spielfeld. Das Motto der Veranstaltung: „Konstruiere, was Dir gefällt!“ 25 Teilnehmer zwischen zehn und sechzehn Jahren aus Schulen im Landkreis Tuttlingen und darüber hinaus treten dabei bei der dritten Auflage des Wettbewerbs gegeneinander an.

Die Regeln sind angelehnt an die Richtlinien der First Lego League: Gekämpft wird in Sequenzen von 2,5 Minuten um den Einzug ins Finale und den Wanderpokal.

Die Schülerteams haben sich über Wochen und Monate intensiv vorbereitet. Vor möglichst großem Publikum möchten sie nun zeigen, was sie spielerisch erarbeitet haben. Daher lädt Chiron neben Eltern, Mitschülern und Lehrern alle ein, die Spaß an Technik und Wettkampf haben. Schüler, die dieses Jahr nicht am Start sind, können sich dabei schon fürs nächste Jahr vorbereiten.