Suppe essen für alle: Woche der Armut steht an

Die Gas- und Stromrechnungen bezahlen – das dürfte momentan eine der größten Sorgen für Menschen mit niedrigem Einkommen sein. Und auch für diejenigen, die eigentlich gut verdienen, könnte es heftig werden. „Armut bedroht alle“ heißt die Aktionswoche, die solche Probleme in den Fokus rückt. Am 20. und 26. Oktober finden Aktionen in Tuttlingen statt.

Der Klimawandel steht diese Jahr im Fokus der Woche der Armut. Vor allem seine Auswirkungen auf die ärmsten der Gesellschaft, schreibt der Arbeitskreis Armut Tuttlingen in einer Pressemitteilung: „Was bedeutet das alles für diejenigen, die sich kein Solar-Panel aufs Dach montieren können, die kein Elektroauto in der Garage stehen haben und die sich auch keine ökologisch nachhaltig produzierten Lebensmittel leisten können, weil es der viel zu gering kalkulierte Regelsatz in der Grundsicherung einfach nicht hergibt?“

Die sozialökologische Wende sei eine immense gesamtgesellschaftliche Herausforderung, heißt es weiter, „die nur gemeinsam und solidarisch mit vielen zivilgesellschaftlichen Schichten, Multiplikatoren und Menschen bewältigt werden könne“. Diese zusammenzubringen, dabei soll zum Beispiel die „Lange Tafel“ helfen. Der Arbeitskreis Armut lädt am Donnerstag, 20. Oktober, um 12 Uhr zum gemeinsamen Essen auf den Tuttlinger Marktplatz ein. An diesem Tag kocht das DRK Tuttlingen in seiner Feldküche auf dem Marktplatz wieder ein Suppe für alle.

In diesem Jahr heißt das Motto „Du hast den Teller – wir haben die Suppe!“. Erstmals werden in diesem Jahr auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des JuKuz Tuttlingen die Suppe ausfahren, damit das Essen zu den Betroffenen gelangen kann, die nicht auf den Marktplatz kommen können oder möchten. Ausgabestellen sind in diesem Jahr neben dem Marktplatz auch der Wohnblock in der Jetterstraße, die Wärmestube der Awo in der Karlstraße, die Tagesstätte „Mittendrin“ in der Neuhauserstraße und der Garten „Wiese“ in der Kleingartenanlage.

Eine weitere Aktion ist in diesem Jahr die Zukunftskonferenz mit Podiumsdiskussion am Mittwoch, 26. Oktober, 17 Uhr, im Evangelischen Gemeindehaus, Gartenstraße 1 in Tuttlingen. „Die Energiekrise betrifft uns alle – lasst uns darüber reden! Was können wir vor Ort tun?“ lautet der Titel der Veranstaltung. Geplant sind Impulsvorträge, eine Podiumsdiskussion und Workshops. Der Eintritt ist frei.