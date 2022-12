Kabarettistin und Sängerin Tina Häussermann ist am Freitag, 30. Dezember, mit ihrem Programm „Supertina rettet die Welt“ auf der Angerbühne zu Gast. Die Veranstaltung im Rahmen der Kleinkunstreihe „Bühne im Anger“ beginnt um 20 Uhr. Tickets sind noch im Vorverkauf zu haben.

Kleinkunst gibt’s in der Angerhalle in Tuttlingen-Möhringen auch „zwischen den Jahren“: Am Freitag, 30. Dezember, spielt die Kabarettistin und Sängerin Tina Häussermann dort ihr Solo „Supertina rettet die Welt“. Der neue Streich der Trägerin des Deutschen Kabarettpreises ist gesellschaftspolitisch. Korrekt und unkorrekt, aber – wie verspricht – „immer frisch gezapft vom Fass. Mit Krone und Geschmack. Ohne Einzelzimmerzuschlag und versteckte Fette, dafür mit ihren 88 schwarz-weißen Untertanen. Von allem etwas und von allem sehr viel.“.

„Sind Sie noch zu retten? Dann kommen Sie“, meint Tina Häussermann. Und kündigt an: Supertina rettet alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Wälder, Kieferorthopäden, Müllmänner, Stangensellerie und Staatsangelegenheiten. Mit Superkräften wie Empathie, Höflichkeit und Allmachtsphantasien rückt sie Corona, Klima und Kojoten auf den Leib. Und um gleich auch das zu klären: Ja, auch Supertina freut sich unbändig, wenn ihre Kinder auf ihr eigenes Lego treten. Die Kabarettistin und Sängerin erzählt aus ihrem Leben zwischen Wonder Woman und Wonderbra. Sie ist an diesem Abend zur rechten Zeit am rechten Ort und grübelt über die Endlichkeit von Superheldinnen.

„Es geht was!“, verspricht die selbsternannte Humorbeauftragte. „Kultur findet statt: live und in echt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass nach zwei Jahren Pandemie Kultur vor vielem rettet: Vor Langeweile, vor Trübsal und vor sonstigen Dingen, die einen quälen.“ Mit einem Augenzwinkern präsentiert Tina Häussermann nicht nur den Untertitel ihres Programms („ … im Rahmen ihrer Möglichkeiten“), sondern einen Abend mit Kabarett, Musik und Heldentaten – und mit einer rollschuhfahrenden Superheldin am Klavier.

Karten für ihren Auftritt als Supertina auf der „Bühne im Anger“ gibt es zum Einheitspreis von regulär 18,60 Euro bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets, Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen, online unter www.tuttlinger-hallen.de oder via Hotline unter Telefon 07461/910996.