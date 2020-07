Südbadischer Fußball: Folgen des Saisonabbruchs

Die drei baden-württembergischen Fußballverbände haben eine einheitliche Lösung für den Saisonabbruch der Saison 2019/20 gefunden. Berechnet wurden die Abschlusstabellen mit der Quotientenregelung. Aufsteiger wird es geben, Absteiger nicht. Wir fassen zusammen, inwiefern ein Teil der südbadischen Fußballteams aus dem Landkreis Tuttlingen davon betroffen ist.

Landesliga Südbaden, Staffel 3

Die Oberliga-Reserve des FC 08 Villingen (Quotient: 2,59, 44 Punkte, 40:12-Tore) tritt als Meister den Gang in die Verbandsliga an. Neun Plätze dahinter beendet Landesliga-Aufsteiger FC Gutmadingen (Quotient: 1,22, 22 Punkte, 31:39-Tore) diese Spielzeit. In fünf der letzten sechs Partien vor der Winterpause blieb das Team von Steffen Breinlinger ohne Niederlage und sicherte sich damit eine gute Ausgangslage, den Klassenerhalt auf sportlichem Weg zu sichern. Das 1:2 am 7. März daheim gegen Verbandsliga-Aufsteiger Villingen II war allerdings das letzte der 18 Spiele. Während der Saisonunterbrechung wurde offiziell, dass Steffen Breinlinger und dessen Co-Trainer Mark Genter und Frank Holder den FCG auch kommende Saison trainieren werden.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

Nach dem Landesliga-Abstieg des SV Geisingen hatte Stefan Pröhl als Spielertrainer übernommen. Der SVG (Quotient: 1,53, 23 Punkte, 33:29-Tore) wird Achter der Bezirksliga-Staffel und kann sich nächste Saison auf das Derby gegen den FV Möhringen einstellen. Nach drei Niederlagen zum Auftakt stabilisierten sich die Geisinger in den verbleibenden zwölf Partien bis zur Winterpause und rückten ins Tabellenmittelfeld vor. Im Bezirkspokal hätte im April das Viertelfinale gegen den FV Möhringen stattfinden sollen.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

Der FV Möhringen (Quotient: 2,47, 37 Punkte, 54:20-Tore) steigt in die Bezirksliga Badischer Schwarzwald auf und trifft dort kommende Saison unter anderem auf den SV Geisingen. Mit der SG Kirchen-Hausen (Quotient: 2,33, 35 Punkte, 48:18-Tore) kam der ärgste Verfolger ebenfalls aus dem Kreis Tuttlingen. Beide Teams spielten über 15 Partien eine konstante Runde und stellten die beiden besten Offensivreihen der Liga. In der Torjägerliste liegen mit Gianluca Colucci und Sheriff Jallow zwei SG-Akteure vorne (jeweils 15 Tore), dicht gefolgt von Möhringens Mohammed Gomina (14). Bezirksliga-Absteiger SV TuS Immendingen (Quotient: 1,43, 20 Punkte, 35:29-Tore) wird Achter. Heinz Jäger, Trainer des FV Möhringen: „Es ist anders, als wenn man am letzten Spieltag Meister wird.“ Der FVM trainierte zeitgleich zur Sitzung der Verbände bezüglich des möglichen Saisonabbruchs und erfuhr dann direkt von der Entscheidung. „Wir haben uns immens gefreut“, so Jäger. Unter den aktuellen Bedingungen habe man das Beste daraus gemacht, eine offizielle Feier stehe noch aus. Auch die A-Jugend wurde Meister. Die Vorfreude auf die sportliche Herausforderung ist bereits da: „Wir versuchen, uns in der Bezirksliga zu etablieren und wollen den Schwung und die Vorfreude mitnehmen, aber auch Respekt vor den Gegnern“, so Jäger. Ziel ist der Klassenerhalt. Vom SC 04 stoßen mit Kevin Switalla aus der ersten Mannschaft und Anton Shishmaryov aus der A-Jugend zwei Neuzugänge zum Aufsteiger. Mit Lucas Denger, Sören Steiner und Adrian Hägele rücken zusätzlich drei A-Jugendliche aus den eigenen Reihen auf.

Kreisliga A 2 Bodensee

In der Bodensee-Staffel der Kreisliga A war der Hattinger SV (25 Punkte, 29:19-Tore) mit einem Quotienten von 1,92 auf Platz drei der beste Vertreter aus dem Kreis Tuttlingen. In der Vorsaison stieg der HSV nach neun Jahren aus der Bezirksliga Bodensee ab. Angreifer Anil Bagci ist mit 17 Treffern aus zwölf Partien Toptorjäger der Liga. Der Ex-Stürmer des SC 04 Tuttlingen erzielte damit genauso viele Tore wie die SG Liptingen/Emmingen (Quotient: 1,08, 13 Punkte, 17:32-Tore) in zwölf Spielen, die als Tabellenelfter wohl in einen umkämpften Abstiegskampf verwickelt gewesen wäre. Ein Spiel und drei Punkte mehr verbuchte der FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen (Quotient: 1,23, 24:34-Tore). Das Team von Spielertrainer Andre Eckstein wird nach einer durchwachsenen Saison Achter. Das Überraschungsteam der Liga war die neuformierte SG Buchheim-Altheim-Thalheim/Kreenheinstetten-Leibertingen (Quotient: 1,69, 22 Punkte, 22:25-Tore). Auf einen optimalen Saisonstart folgten vor der Winterpause vier Niederlagen aus den letzten fünf Saisonspielen. Die SG rutschte auf Rang vier ab, der nach dem Abstiegskampf in der Vorsaison eine enorme Steigerung darstellt.

Kreisliga C 2 Bodensee

Die SG Liptingen/Emmingen II (Quotient: 2,83, 34 Punkte, 52:19-Tore) steigt ungeschlagen in die Kreisliga B auf. Das Team von Andreas Weitzer konnte elf Partien für sich entscheiden und spielte lediglich gegen den fünftplatzierten SV Hausen a. d. Aach II 3:3-Unentschieden. Partien mit Beteiligung der zurückgezogenen Mannschaft des SV Litzelstetten II wurden nicht gewertet.