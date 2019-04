Suche nach den großen Stimmen – So wählt der Chor Wireless seine Sänger aus

Deutschland sucht den Superstar und The Voice. Schon zweimmal war der Tuttlinger Chor Wireless mit Sängern bei TV-Shows vertreten. Jetzt sucht Chorleiterin Uli Groß nach weiteren Sängern. Um genauer zu sein: einem Bass-Sänger. Unser Redakteur Sebastian Heilemann hat sich mit der Chorleiterin Groß darüber unterhalten, wie schwer die Suche nach Sängern ist und worauf es dabei ankommt.

Frau Groß, in Zeiten von Casting-Shows und Musikfilmen ist singen doch wieder im Trend. Wie schwer ist es also für Sie, neue Sänger zu finden?

Das hängt vom Register ab, also von der Stimmgruppe. Bei den Frauenstimmen haben wir beständig Nachfragen, bei den Männern ist das schwankend. Generell haben Jugendchöre und junge Chöre einen sehr hohen Durchlauf, da Ausbildungsstellen, Unis und Auslandsaufenthalte uns die SängerInnen oft schon nach einem Jahr wieder „wegtragen“. Das ergibt eine sehr wechselhafte Struktur, eine stetige Veränderung des Chorcharakters und der Klangfarbe. Manchmal ist es auch echt hart, sich von einem großen Stimmtalent, einer tragfähigen Registerstütze, einem liebgewonnen Chormitglied zu verabschieden. Ob das im Sport ist, im Tanz, im Jugendchor, überall tut dieser beständige Wechsel weh. Wir haben bei Wireless den Druck noch ein bisschen erhöht, indem sich alle einig waren, dass die Register fein und schmal besetzt bleiben sollen. Da fetzt es aber auch mehr, wenn wichtige Stimmen wegbrechen.

Ein beständiges Kommen und Gehen. Das klingt anstrengend.

Wir dürfen nie schlafen und uns zurücklehnen. Simone zum Beispiel aus unserem Altregister macht im Moment ihr Abitur und wird danach nach Afrika gehen. Das weiß ich schon seit Monaten und hab deshalb auf eine Altistin zurückgegriffen, die mir vor Jahren einmal positiv aufgefallen war und die nun nach Ausbildungsjahren in Thüringen wieder nach Tuttlingen zurückgekehrt war. Das war ne ziemlich coole Lösung, aber so glatt läuft es nicht immer.

Im Moment sind Sie also auf der Suche nach einem Bass. Woran erkenne ich denn, dass ich einer bin?

Einen Bass erkennt man meist schon an der tiefen Sprechstimme. Ansonsten ist das leicht rauszufinden, indem man Songs am Radio mitträllert und probiert, welche Lage am besten passt. Ich denke, der berühmteste Bass-Sänger der Pop- und Countrygeschichte ist Johnny Cash. Auch Tom Waits und Leonard Cohen haben tiefe Stimmen.Vielleicht liest das ja gerade jemand, dessen Lieblingssong „Human“ in der Originallage ist. Eine höhere Männerstimme dagegen käme eher mit Songs von Ed Sheeran oder Kaleo zurecht.

Gibt es denn ein richtiges Auswahlverfahren für die Sänger?

Natürlich gibt es ein Auswahlverfahren. Ich nehme mir grundsätzlich für jeden Zeit, der Interesse am Chor hat und in das Altersfenster zwischen 14 und 35 Jahre passt. Ich höre mir zwei Songs an und nehme die auch auf, um später den richtigen Namen mit der richtigen Stimme abrufen zu können. Selten mal tritt der Fall ein, dass ich sofort sagen kann, dass die Stimme nicht passt, die Intonation zu schlecht ist, die Stimmtechnik zu unausgereift. Ansonsten hebe ich die Aufnahmen auf, um darauf zurückgreifen zu können, wenn es im passenden Stimmregister wieder Platz gibt. Neuzugänge bespreche ich grundsätzlich mit dem betreffenden Register. A-cappella-Musik ist für mich die filigranste Art der Chormusik, da muss sich einer auf den anderen blind verlassen können. Deshalb nehme ich es auch sehr ernst, wenn die Stimmkollegen musikalische oder charakterliche Einwendungen haben.

Apropos Casting: Welchen Einfluss haben die zahlreichen Castingshows im Fernsehen (Wireless war ja auch schon vertreten) und Musikfilme, wie etwa „Pitch Perfect“, auf den Chor?

Zunächst war ich diesen Castingshows gegenüber sehr ablehnend, zumal ich es zutiefst verabscheue, wenn ein junger Mensch, der sich singend präsentiert, verletzend und despektierlich behandelt wird. Ein absolutes No-Go, das wirklich auch psychische Folgeprobleme verursachen und jede Freude am Gesang nehmen kann. Aber es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass durch Castingshows das Singen wieder einen ganz anderen Stellenwert gewonnen hat. Außerdem finde ich es einfach unfassbar, wie viele tolle Stimmen es gibt und wie viele Bühnenbegabungen entdeckt werden wollen. Oft ungeschliffen noch und kantig, aber genau da erwacht mein Ehrgeiz. Ich hab auch immer wieder erleben dürfen, wie ganz schüchterne Jungbegabungen im Laufe der Jahre buchstäblich über sich hinausgewachsen sind. Es ist eine schöne Erfahrung, bei einer solchen Entwicklung ein Stück weit Wegbegleiter sein zu dürfen. Und wir haben natürlich alle mitgefiebert mit Debo bei „Voice of Germany“ und auch mit Jonas, der doch tatsächlich bei DSDS bis unter die letzten acht Finalisten kam.