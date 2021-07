Stuttgarterin tritt für die Linke in Tuttlingen zur Bundestagswahl an

Die Partei Die Linke hat eine Kandidatin für die Bundestagswahl nominiert: Aynur Karlikli geht im Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen ins Rennen. Mitglieder des Kreisverbands Schwarzwald-Baar-Heuberg hätten sie in einer Sitzung am Dienstagabend ohne Gegenstimme gewählt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Karliki lebt in Stuttgart und war dort im März Kandidatin für die Landtagswahl. Gemäß ihrer Angaben auf abgeordnetenwatch.de stammt sie aus der Türkei und wohnt seit 1981 in Stuttgart. Sie hat zwei erwachsene Söhne und arbeitete 30 Jahre lang als Industriekauffrau bei einem Energieversorger. In der Partei setzt sie sich vor allem für die Vernetzung mit Migrantenverbänden ein. Sie ist im Landesvorstand der Linken und in den Landesarbeitsgemeinschaften Frieden und Frauen. Sie wolle als Bundestagskandidatin „gemeinsam mit den Mitgliedern vor Ort für Gerechtigkeit, Vielfalt und Toleranz im ländlichen Raum streiten, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Linke hatte die Nominierung lange hinausgezögert. Man habe sich in Präsenz treffen wollen, heißt es in der Mitteilung. Dies sei coronabedingt erst jetzt wieder möglich gewesen.