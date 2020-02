Sturmtief „Sabine“ verschont Tuttlingen bislang

Sturmtief Sabine zieht seit dem frühen Morgen auch über den Kreis Tuttlingen her. Noch halte sich die Lage aber in Grenzen, sagt Polizeisprecher Uwe Vincon. Dennoch treffen Einsatzkräfte und die Menschen im Kreis Vorsorgemaßnahmen.

Im Bregtal im Schwarzwald-Baar-Kreis hat die Feuerwehr sämtliche Straßen gesperrt. Erst gegen Nachmittag sollen sie wieder frei gegeben werden. In Tuttlingen sei die Lage im Vergleich noch relativ entspannt, erklärt Polizeisprecher Uwe Vincon. „Wir haben mehrere umgestürzte Bäume. Aber es hält sich im Rahmen.“ In der Hauptstraße in Deilingen-Delkhofen hat der Sturm ein Hausdach abgedeckt. Personen seien bisher noch nicht verletzt worden.

Schon gestern hatte auch das Kultusministerium des Landes informiert, dass Eltern Schüler vom Unterricht abmelden könne. Vor allem an den weiterführenden Schulen wird davon Gebrauch gemacht. Am Immanuel-Kant-Gymnasium in Tuttlingen fehle schätzungsweise die Hälfte der Schüler, erklärt Brigitte Bambusch aus dem Sekretariat. Im Lehrerzimmer macht sich die Wetterlage kaum bemerkbar. Nur zwei von 80 Lehrern fehlen. Weitgehend normal laufe der Schulbetrieb auch an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule, erklärt der stellvertretende Schulleiter Peter Karsten. „Alle Lehrer sind da. Sie haben sich im Vorfeld kurz geschlossen und Fahrgemeinschaften gebildet.“ Unter den Schülern hätten sich vor allem die Vollzeitschüler abgemeldet. Oder jene, die sonst mit dem Zug zur Schule fahren.

Mit den Bussen sind Schulen weiterhin gut zu erreichen. Alle Busse fahren bislang regulär, erklärt Michael Guse, Wirtschaftsdezernent am Landratsamt in Tuttlingen. „In Emmingen hat ein Busunternehmer heute morgen ein Problem gemeldet. Das hat sich inzwischen aber wieder erledigt.“ Der Ringzug fahre bislang nicht. „Um zehn Uhr wird es erste Untersuchungsfahrten geben, um zu schauen, ob Bäume auf den Gleisen liegen.“ Wann Gäste zusteigen könnten, sei noch unklar, so Guse.