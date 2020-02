Sturmtief „Sabine“ verschont Kreis Tuttlingen

11:55 Uhr – Auch viele Kreisschulen bleiben leer

An der Konzenbergschule in Wurmlingen fehlen heute mehr als die Hälfte der Schüler der Klassen fünf bis zehn. Nach der fünften Stunde endet der Unterricht. Der Nachmittagsstunden fallen aus. So hat auch die Schulleitung der Realschule in Mühlheim entschieden. An der Witthohschule in Emmingen-Liptingen habe man den Schwimmunterricht abgesagt, erklärt Schulleiter Tobias Finkbeiner. Die Gemeinschaftsschule Obere Donau hält am Unterrichtsplan fest. Auch wenn in der Sekundarfstufe knapp jeder zweite Schüler fehle, sagt Schulleiter Otmar Zwick.

10 Uhr - Kein Zugverkehr, ansonsten kaum Einschränkungen durch "Sabine"

Sturmtief Sabine zieht seit dem frühen Morgen auch über den Kreis Tuttlingen her. Noch halte sich die Lage in Grenzen, sagt Polizeisprecher Uwe Vincon. Dennoch treffen Einsatzkräfte und die Menschen im Kreis Vorsorgemaßnahmen.

In Tuttlingen sei die Lage im Vergleich noch relativ entspannt, erklärt Vincon. „Wir haben mehrere umgestürzte Bäume. Aber es hält sich im Rahmen.“ Aus Fridingen, Trossingen, Deilingen und Buchheim kamen Meldungen, dass Bäume die Straßen blockierten. Die Gemeindeverbindungsstraße von Deilingen nach Obernheim sei bis heute Abend gesperrt, erklärt Deilingens Bürgermeister Albin Ragg. Ansonsten haben Autofahrer bisher weitestgehend freie Fahrt.

In Spaichingen erwischte ein Baum eine Stromleitung. Außerdem deckte eine kräftige Windböe in der Hauptstraße in Deilingen-Delkhofen das Dach eines Wohnhauses teilweise ab. Die Feuerwehr rückte aus. Wie groß der Schaden ist, sei laut Polizei aber noch unklar.

Die Busse im Kreis fahren nach Plan, erklärt Michael Guse, Wirtschaftsdezernent am Landratsamt in Tuttlingen. „In Emmingen hat ein Busunternehmer heute morgen ein Problem gemeldet. Das hat sich inzwischen aber wieder erledigt.“ Der Ringzug sei unterwegs, allerdings nur testweise. „Um zehn Uhr wird es erste Untersuchungsfahrten geben, um zu schauen, ob Bäume auf den Gleisen liegen.“ Wann Gäste zusteigen könnten, sei noch unklar, so Guse.

Zugverkehr steht vorerst still

Auch die Deutsche Bahn schickt ihre Züge vorerst nur auf Entdeckungsfahrten, um sich einen Überblick über die Schäden zu verschaffen. „In ganz Baden-Württemberg gibt es seit heute Nacht keinen Zugverkehr. Weder Fern- noch Nahverkehr“, erklärt eine Bahnsprecherin auf Anfrage. Die Wetterlage sei unberechenbar. „Wir wissen nicht, was wo durch die Gegend fliegt. Da geht die Sicherheit der Reisenden und auch der Lokführer vor.“ Daher gebe es auch keine Prognose, wann Fahrgäste wieder einsteigen können.

Schon gestern hatte auch das Kultusministerium des Landes informiert, dass Eltern Schüler vom Unterricht abmelden könne. Vor allem an den weiterführenden Schulen wird davon Gebrauch gemacht. Am Immanuel-Kant-Gymnasium in Tuttlingen fehle schätzungsweise die Hälfte der Schüler, erklärt Brigitte Bambusch aus dem Sekretariat. Im Lehrerzimmer macht sich die Wetterlage kaum bemerkbar. Nur zwei von 80 Lehrern fehlen. Weitgehend normal laufe der Schulbetrieb auch an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule, erklärt der stellvertretende Schulleiter Peter Karsten. „Alle Lehrer sind da. Sie haben sich im Vorfeld kurz geschlossen und Fahrgemeinschaften gebildet.“ Unter den Schülern hätten sich vor allem die Vollzeitschüler abgemeldet. Oder jene, die sonst mit dem Zug zur Schule fahren.

An den Grundschulen gehen die Zahl der Abmeldungen weit auseinander. An der Anton-Braun-Grundschule Tuttlingen, der Donauschule Nendingen und der Karlschule fehlten eher vereinzelt Schüler, erklären beide Einrichtungen auf Anfrage unserer Zeitung. Der Betrieb laufe ganz normal.

Nicht nur Sturmtief sorgt für leere Klassenzimmer

In der Gemeinschaftsschule Wilhelmschule bleiben heute mehrere Stühle leer. Ein Grund dafür seien unter anderem Zugausfälle, erklärt Vanessa Pfaff aus dem Schulsekretariat. Das heißt, dass viele Schüler aus Immendingen oder Geisingen gar nicht zum Unterricht kommen können. Auch manche Lehrer haben es nicht zur Schule geschafft. „Diese kommen aus Regionen, in denen es schlimmer aussieht, als in Tuttlingen", so Pfaff. Allerdings seien auch viele Krankmeldungen eingetrudelt. An der Grundschule am Hölderstöckle wurden 40 Abmeldungen gezählt. Das ist gut ein Fünftel der Schülerschaft. Aus der Schrotenschule berichtet Rektorin Ute Scharre-Grüningerm, dass in manchen Klassen „bis zu 50 Prozent der Kinder Zuhause geblieben sind“.

Viele Pausenhöfe wurden heute gesperrt und die Pausen ins Schulgebäude verlagert. Weitestgehend läuft der Betrieb an den Grundschulen normal. Auch an den Förder- und Sonderschulen. An der Johann-Peter-Hebel-Schule müsse allerdings das Nachmittagsprogramm abgeändert werden, erklärt Helga Baintner aus dem Sekretariat. Normalerweise gehe die Gruppe montags immer in den Wald.

Für den einen oder anderen Studierenden der Hochschule Tuttlingen verstreut Sturmtief „Sabine“ einen Prüfungstermin. „Rund fünf Prozent der Prüflinge können aufgrund des Sturmtiefs und der daraus resultierenden Verkehrsbehinderungen nicht an der Prüfung teilnehmen.“, erklärt Pressesprecherin Petra Riesemann. Wer betroffen ist, müsse an einem späteren Termin nachschreiben.