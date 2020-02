Sturm erreicht den Landkreis Tuttlingen am Sonntagabend

Derzeit nähert sich vom nördlichen Atlantik her die beiden Orkantiefs „Ruth & Sabine“. Die Ausläufer davon erreichen voraussichtlich zum Sonntagabend den Landkreis Tuttlingen und werden für mächtig viel Wind sorgen. Der regionale Wetterexperte Jürgen Hieber prophezeit: Der Orkan wird spürbar stärker ausfallen als der letzte Sturm.

Mit folgenden Windgeschwindigkeiten sollte man im Landkreis Tuttlingen rechnen, so Hieber: Sturmböen in Tuttlingen 80 bis 100 km/h (lagebedingt), Witthoh, Klippeneck und Dreifaltigkeitsberg 110 bis 130 km/h, Hohentwiel bis 140 bis 160 km/h und auf dem Feldberg 150 bis 180 km/h.

Hierbei sollte man sich keinesfalls in den Wäldern oder Waldrändern aufhalten. Es ist mit umstürzenden Bäumen, herabfallenden Dachziegeln und umherfliegenden Gegenständen zu rechnen.

Schon vor ein paar Tagen, am 4. Februar sorgte Sturmtief „Ottilia“ für nachfolgende Windgeschwindigkeiten: Eigene Wetterstation in der Möhringerstr. 72,8 km/h (Windstärke 8), Klippeneck 99,3 km/h , Dreifaltigkeitsberg 121,0 km/h , Hohentwiel 140,8 km/h , Belchen 132,1 km/h , Feldberg 144,1 km/h.

Das Kultusministerium in Stuttgart gab mittlerweile eine Information an Eltern und Schüler heraus: „Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigte können entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist. Falls der Weg zur Schule aufgrund extremer Wetterlagen vor Ort nicht zumutbar ist, können Eltern ihr Kind vom Unterricht befreien lassen. Die Schule ist in diesem Fall zu informieren.“