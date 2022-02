Sturm: Bauzaun in Dürbheim fällt um

Das Sturmtief „Antonia“ hat einer ersten Bilanz der Polizei zufolge in der Nacht zum Montag nur wenig Schäden angerichtet. Allerdings hatten kräftige Windböen am Morgen einige Kreis- und Landstraßen besonders in Waldstücken unpassierbar gemacht.

Im Bereich Oberndorf und Sulz am Neckar wurden fünf Bäume entwurzelt, die Straßen entweder ganz oder teilweise blockierten. In Rottweil stürzte ein Baum um und machte für kurze Zeit eine Zufahrt zum Krankenhaus unmöglich.

Auch ein Zaun auf der Saline in Rottweil wurde auf die Fahrbahn geweht. Im Kreis Tuttlingen wurde am Morgen ein umgefallener Bauzaun in Dürbheim gemeldet, der den Verkehr behinderte. In der Möhringer Vorstadt lagen Äste auf der Fahrbahn, die für leichte Behinderungen sorgten.