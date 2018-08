Stumps Seitfallzieher sichert FC SWN ein Unentschieden

Spektakuläre Treffer gab es in Worndorf zu sehen. Zwei Treffer aus der Distanz und ein Seitfallzieher begeisterten die Zuschauer beim Test zwischen dem FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen und Bermatingen.

FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen – SV Bermatingen 2:2 (1:2). – Schiedsrichter: Tobias Radloff (Neuhausen-Schwandorf). – Tore: 0:1 (28.) Adrian Krieger, 1:1 (34.) Patrick Hess, 1:2 (45.) Michael Fink, 2:2 (90.) Nico Stump. – Im Test gegen Bezirksliga-Aufsteiger Bermatingen erreichte der FC SWN durch den sehenswerten Treffer von Nico Stump in der letzten Minute noch ein Unentschieden. Nach einem ausgeglichenen Beginn ohne große Höhepunkte erspielten sich die Gäste nach und nach ein leichtes Übergewicht. Adrian Krieger überraschte FC-Keeper Christian Schmid nach 28 Minuten mit einem Schuss aus 35 Metern, der sich am langen Pfosten zur Gästeführung ins Netz senkte. Für die Hausherren hatte Patrick Hess in gleicher Art Erfolg. Seine Bogenlampe fand das Ziel über den zu weit vor dem Tor stehenden SV-Torwart Joachim Dreher zum 1:1 (34.). Spielertrainer Michael Fink erzielte fast mit dem Pausenpfiff durch die FC-Abwehr die erneute Gästeführung. Im zweiten Durchgang auf durchschnittlichem Niveau hätte der SVB das Spiel entscheiden können. Robin Homburger traf nach 67 Minuten den Pfosten und die Gastgeber hatten Glück, als der Pfosten für die FC-Abwehr ein Eigentor verhinderte. Die letzten Minuten gehörten dann nochmals dem FC SWN. Nico Stump erzielte mit einem Seitfallzieher den 2:2-Ausgleich.

SG Dürbheim/Mahlstetten – SV Kolbingen 2:4 (0:0). Im letzten Vorbereitungsspiel auf die kommende Runde zeigten beide Mannschaften ein gutes Spiel. Wobei der SV Kolbingen die bessere Mannschaft war. Bereits in der ersten Halbzeit vergab der SVK mehrere Chancen und hatte bei zwei Lattenschüssen durch Yannick Frühwirt Pech. Besser machte es Frühwirt in der 49. Minute, als er den Führungstreffer erzielte. Zehn Minuten später erhöhte er sogar auf 2:0. Robin Kielack verkürzte mit einem Freistoßtreffer in der 61. Minute für Dürbheim/Mahlstetten. Valentin Hipp (72.) und erneut Frühwirt (78.) sorgten mit ihren Treffer zum 4:1 für die Entscheidung. Drei Minuten vor Schluss verkürzte Sebastian Hug auf 4:2. Das Spiel wurde von Thomas Gföhrer sicher geleitet. Beide Mannschaften konnten urlaubsbedingt nicht mit bester Besetzung antreten.