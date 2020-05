Stryker hat kein Interesse mehr an Donau-Tech

Stryker wird sich nicht im künftigen Gewerbegebiet Donau-Tech niederlassen. Für die weitere Erschließung des Gebiets werde dies aber keine Konsequenzen haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung: „Der Bedarf an Flächen für unser Medizintechnikcluster besteht auch unabhängig davon“, so Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck.

Stryker und die Stadt Tuttlingen waren in Gesprächen über eine Ansiedlung im Gewerbegebiet DonauTech (wir berichteten). Nach sorgfältiger Prüfung habe Stryker die Entscheidung getroffen, am bestehenden Standort zu verbleiben und weiter in diesen zu investieren.

Diese unternehmerische Entscheidung von Stryker bedauert die Stadt Tuttlingen sehr. „Wir haben viel Engagement in dieses Projekt gesteckt“, so Beck. Für DonauTech als künftiges High-Tech-Cluster wäre diese Ansiedlung ein zugkräftiges Leuchtturmprojekt gewesen. „Dass es dazu jetzt nicht kommt, ist sehr bedauerlich“, so Beck weiter. „Mein Dank gilt aber allen, die sich in den vergangenen Jahren hier engagierten, vor allem der Erste Bürgermeister Emil Buschle, die Wirtschaftsförderung und die Stadtplanung.“

Wert legt Beck aber darauf, dass das Gesamtprojekt Donau-Tech nur bedingt von Stryker abhänge: „Man darf nicht vergessen, dass die Planungen für Donau-Tech deutlich weiter zurückliegen als die Umsiedlungsabsichten von Stryker“, so Beck. Das Stryker-Projekt habe Donau-Tech vielleicht beschleunigt, es sei aber nie ausschlaggebend gewesen. Darüber hinaus bestehe auch keine Eile, das Gelände zügig zu vermarkten, vielmehr sei Donau-Tech von vornherein für eine langfristige und hochwertige Entwicklung vorgesehen gewesen.

Nach wie vor haben zahlreiche Tuttlinger Unternehmen Interesse an einer Entwicklung am Standort Tuttlingen. Dies unterstreicht auch Emil Buschle: „Als Medizintechnikcluster von internationaler Bedeutung ist Tuttlingen auch weiterhin darauf angewiesen, Flächenreserven in Tuttlingen vorzuhalten. Die in Donau-Tech geplanten rund 13 Hektar sind dabei eher im unteren Bereich angesiedelt.“

Die Stadt Tuttlingen werde daher weiter an der Entwicklung von Donau-Tech arbeiten, um so vor allem den Unternehmen der Medizintechnikbranche attraktive Entwicklungsmöglichkeiten vor Ort bieten und somit auch Gewerbesteuerzahler, Arbeitgeber und Ausbilder an die Stadt binden zu können.

Stryker stellt am Standort Tuttlingen in der Ludwigstaler Straße Operationsleuchten und Operationstische her und beschäftigt dort etwa 200 Mitarbeiter. Ob der Verzicht auf eine Ansiedlung im Donau-Tech eine Auswirkung der Coronakrise ist, konnte bis Redaktionsschluss nicht geklärt werden.