Stryker feiert das 100-jährige Bestehen seines Tochterunternehmens Berchtold

Mit einem internen Event hat die Firma Stryker ein bedeutendes Jubiläum gefeiert: Vor 100 Jahren wurde das Unternehmen Berchtold gegründet, das seit 2014 zum Stryker Konzern gehört. Das heißt: 100 Jahre Stryker am Standort Tuttlingen. Zum „Family Day“ waren alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stryker Standorte Tuttlingen und Stetten eingeladen.

Der Ursprung von Berchtold liegt im Jahr 1922: Damals macht sich Theodor Berchtold mit einer Produktion von Chirurgie- und Dentalinstrumenten in Nendingen selbstständig. Zehn Jahre später zieht er an die Ludwigstaler Straße in die Gebäude einer ehemaligen Schuhfabrik. Seit den 1990er-Jahren fokussiert sich das Unternehmen auf die Ausstattung und Beratung für die Operationssaal-Gestaltung. Ein einschneidendes Ereignis ist dann die Akquise durch Stryker vor nunmehr acht Jahren – das Produktportfolio von Berchtold passt perfekt zu Stryker.

Stryker ist ein Konzern mit Hauptsitz in Kalamazoo im US-Bundesstaat Michigan und einer der Top Ten der Medizintechnik weltweit. 46 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 75 Ländern helfen mehr als 100 Millionen Patienten jährlich auf der ganzen Welt. Tuttlingen ist einer von mehr als 40 Produktionsstandorten. In Deutschland hat Stryker in fünf Niederlassungen etwa 2800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Neben Tuttlingen noch Mühlheim-Stetten, das organisatorisch zum Werk Freiburg gehört, sowie Schönkirchen in Schleswig-Holstein und Duisburg.

Im Werk Tuttlingen fertigen heute rund 230 Angestellte vor allem Operationsleuchten und Operationstische. Die leicht zu positionierenden Leuchten gibt es in mehr als 100 Millionen Konfigurationen. Die OP-Tische bestehen aus mehreren hundert Komponenten von über hundert Lieferanten. Dabei sind sie ausgelegt für bis zu 453 Kilogramm schwere Menschen. Insgesamt arbeitet das Stryker-Werk Tuttlingen mit über 300 Zulieferern zusammen, die größtenteils in der Region angesiedelt sind.

Mit Berchtold hat Stryker ein Unternehmen übernommen, dessen Leuchtenkombination 1967 bei der weltweit ersten Herztransplantation in Kapstadt durch Dr. Christian Barnaard zum Einsatz gekommen ist. 2001 beginnt die Entwicklung und Produktion von Operationstischen an der Donau. Bereits seit den 1990er-Jahren besteht die enge Verbundenheit mit Stryker über eine Marketing-Kooperation für den US-Markt – 2014 mündete diese Zusammenarbeit dann in der Integration des Unternehmens.

Stryker gilt bundesweit als attraktiver Arbeitgeber – nicht nur wegen seiner stetig steigenden Wachstumsraten und seines Umsatzes. Das Unternehmen ist in seiner Firmenkultur führend und belegt regelmäßig bei Umfragen erste Ränge – wie bei „Great Place to Work“ in Europa, Deutschland und Baden-Württemberg, heißt es in einer Pressemitteilung.

Anlässlich des Jubiläums unterstrich Christoph Geber als Geschäftsführer Tuttlingen: „Wir sind sehr stolz auf unser Stryker Tuttlingen Team. Aber wir ruhen uns nicht auf unseren Erfolgen aus, sondern erweitern unser Technologie- und Produktwissen ständig, um unsere Position als einer der führenden globalen Anbieter von Operationstischen und -leuchten stetig auszubauen. So sehen wir uns gut gerüstet für die fortschreitende Digitalisierung im Gesundheitswesen.“