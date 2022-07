Strompreise der Stadtwerke Tuttlingen steigen ab erstem September enorm an

Zum 1. September 2022 wird die Stadtwerke Tuttlingen (swt) die Strompreise in der Grundversorgung anpassen. Grund seien extrem gestiegene Beschaffungskosten.

Die swt gibt an, dass sie den Großteil des Stromes an der bundesweit agierenden Strombörse einkaufe. Zwar wird in den Blockheizkraftwerken und PV-Anlagen auch eigener Strom vor Ort erzeugt, jedoch reicht dieser bei weitem nicht aus, um den Tuttlinger Bedarf zu decken.

Einkaufspreise steigen seit einem Jahr

Seit bald einem Jahr steigen die Einkaufspreise an der Energiebörse ununterbrochen an. Verstärkt wird diese Entwicklung durch den Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Einschränkungen der Gaslieferungen.

Dies beeinflusst sowohl die Gas- als auch die Strommärkte. In der Zeit vom Januar 2021 bis Juli 2022 stieg der Börsenpreis für eine Megawattstunde Strom von 50 auf über 300 Euro – also eine Steigerung um das Sechsfache.

Nun machen die Kosten für den Strombezug nur einen Teil des Endpreises aus – der Unterhalt des Stromnetzes vor Ort fließt neben den staatlichen Abgaben und Umlagen auch in den Preis ein. Hier gleicht die zum 1. Juli auf null abgesenkte EEG-Umlage zumindest einen kleinen Teil der Kostensteigerungen aus.

Preiserhöhung auf 41,07 Cent

Die swt teilte in einer Pressemitteilung mit, dass sie diese Mehrkosten – wie viele Stromversorger – nicht abfangen könne. Daher steigt zum 1. September 2022 der Arbeitspreis für Strom in der Grundversorgung um 10,38 Cent auf 41,07 Cent je verbrauchter Kilowattstunde Strom brutto an.

Dies entspricht einer Preiserhöhung um 34 Prozent. Der verbrauchsunabhängige Grundpreis wird nicht erhöht. Die von der Preisanpassung betroffenen Kunden werden von der swt per Post informiert. Betroffen sind nur Kunden, die sich im Grundversorgungstarif befinden.

Jeder swt-Kunde habe vor der Preisanpassung die Möglichkeit, seinen Zählerstand am 31.08.2022 selbst abzulesen und an die swt per Online-Formular unter www.swtenergie.de/zaehlerstand zu melden. Erfolgt keine Meldung, wird der Stromverbrauch des Kunden bis zum 31.08.2022 von der swt hochgerechnet.