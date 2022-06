Stromausfall in Teilen Tuttlingens

In der Nacht zum Dienstag ist es in Tuttlingen offenbar zu einem größeren Stromausfall gekommen. Noch am Morgen waren mehrere Haushalte ohne Strom. Zur Ursache konnten die Tuttlinger Stadtwerke noch nichts sagen.

Das Gebiet südlich des Kreuzstraßentunnels sei betroffen, hieß es auf Nachfrage unserer Redaktion. „Unsere Techniker arbeiten mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben“, heißt es auf der Website der Stadtwerke.

Um wie viele Haushalte es sich genau handelt, ist unklar. Betroffene aus mehreren Stadtteilen berichteten am Morgen von Stromausfällen in der Nacht, auch einige Firmen konnten aufgrund des Stromausfalls nur eingeschränkt arbeiten.