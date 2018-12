Stromausfall in der Sturmnacht zu Heiligabend

In der Nacht auf Heiligabend hatte der Sturm im Raum Tuttlingen und Heuberg laut Pressemitteilung des Energieversorgers EnBW besonders stark getobt. So fiel am 24. Dezember gegen 5.30 Uhr ein Baum mit augenscheinlich sehr großer Wucht in die Mittelspannungsleitung, die vom Umspannwerk Tuttlingen in Richtung Talheim führt.

Dabei wurden laut EnBW nicht nur die Leiterseile zu Boden gerissen, sondern auch zwei Betonmasten geknickt. Betroffen vom Stromausfall waren vor allem Talheim, aber auch Anschlüsse rund um Öfingen und Ippingen. Den Monteuren der Bereitschaft sei es gelungen, innerhalb einer knappen Stunde nach Umschaltungen die meisten Anschlüsse wieder ans Netz zu bekommen. Nach einer weiteren halben Stunden habe Vollversorgung bestanden. Lediglich ein Hof im direkten Umfeld konnte erst kurz vor 9 Uhr wieder angeschlossen werden, meldet die EnBW. Die Folgen der Störung sind aber wesentlich gravierender, da Betonmasten nur sehr selten brechen und deshalb auch nicht kurzfristig zu ersetzen sind. Wann und wie die Reparatur erfolgen wird, will die Netze BW noch vor Jahresende klären.

Gegen 5 Uhr war bereits ein Baum wegen des Sturms in eine 20 000-Freileitung der Netze BW bei Oberdigisheim gestürzt und legte damit die Stromversorgung vor allem in Obernheim und Reichenbach lahm.

Bei der Netze BW ist das 20 000 Volt-Mittelspannungsnetz grundsätzlich in Form offener Ringe aufgebaut. Deshalb kann im Störungsfall ein beschädigter Leitungsabschnitt – in der Regel zwischen zwei Ortsnetzstationen – herausgeschaltet werden. Durch weitere Schaltmaßnahmen innerhalb dieser Ringstruktur können betroffene Stationen meist von der anderen Seite wieder ans Netz genommen werden, bevor die Reparatur der Schadensstelle beginnt.

In so einer Ortsnetzstation wird der Strom von 20 000 Volt Mittelspannung auf die in Haushalten und Betrieben übliche Ortsnetz- oder Niederspannung von 230/400 Volt heruntertransformiert.