Strengeres Sicherheitskonzept beim Honberg-Sommer

Mit den bislang verkauften etwa 14 000 Festivalkarten sind die Veranstalter sehr zufrieden. Vergangenes Jahr waren es kurz vor Festivalstart 13 000, sagt Michael Baur. Das hänge auch immer davon ab, wie viele Steh- und gestuhlte Veranstaltungen es gebe

Ausverkauft sind neben dem Varieté auch Gotthard, Manfred Mann’s Earth Band, Wincent Weiss, Süden und die A-Capella-Nacht. Noch wenige Restkarten gibt es für The Baseballs, Gregor Meyle, die Höhner und Guano Apes. Die Guano Apes, die als letztes in den Vorverkauf gingen, rollen das Feld von hinten auf. „Ich bin mir relativ sicher, dass ihr Konzert bis zum Festivalstart auch ausverkauft sein wird“, sagt Baur.

Wie jedes Jahr gebe es einige Ausreißer. „Dass Wirtz noch nicht ausverkauft ist, wundert mich. Vor zwei Jahren hatte er weit über 1000 Besucher und hat ein ganz hervorragendes Konzert abgeliefert“, so Baur. Umgekehrt hätte er nicht zu hoffen gewagt, dass es für „Süden“ so schnell keine Tickets mehr gebe

Bei Lions Head, Alina und Nico Santos am 14. Juli laufe der Vorverkauf eher verhalten. Allerdings richtet sich das Konzert an ein ziemlich junges Publikum, das sei einfach entspannter, was den Vorverkauf angehe. Auch Konzertbesucher für Blues- oder Mittelalterrock liefen erfahrungsgemäß im Vorfeld eher schleppend. Dafür seien die A Capella-Nacht oder das Varieté immer frühzeitig ausverkauft, weil dieses Publikum gerne auf „Nummer sicher“ gehe. (iw)