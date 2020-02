Streit junger Männer in der Tuttlinger Innenstadt endet nur durch Not-Operation nicht tödlich

Drei Männer im Alter zwischen 21 und 28 Jahren sollen in der Nacht zum 9. August des vergangenen Jahres beim Tuttlinger Rathaus versucht haben, einen Mann anderer Nationalität auf brutale Art und Weise mit Messerstichen zu töten. Seit Montag müssen sie sich deshalb vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Rottweil wegen versuchten Totschlags verantworten.

Auf der Anklagebank sitzen drei junge Männer von denen zwei Damaskus (Syrien) als Geburtstort angeben, der Dritte nennt Beirut (Libanon), bezeichenet sich allerdings auch als syrischer Staatsangehöriger. Alle drei sind als Asylbewerber nach Deutschland gekommen. In jener Nacht sind die Angeklagten, so Staatsanwältin Isabel Gurski-Zepf in ihrer Anklageschrift, aus bisher unbekannten Gründen in Streit mit einem jungen Mann aus dem Kosovo geraten. Sie suchten ihn in seiner Wohnung in der Tuttlinger Innenstadt auf, stellten ihn und schlugen auf ihn ein. Er konnte fliehen, aber die Angreifer holten ihr Opfer am Rathaus ein. Zwei von ihnen, so Gurski-Zepf, stachen mit 27 Zentimeter langen Messern auf Kopf und Rücken ein, malträtierten ihn zudem mit Fußtritten gegen den gesamten Körper. „Mit der Absicht, ihn zu töten“, wie die Staatsanwältin betonte.

Der dritte Angeklagte, 25 Jahre alt, half mit, hatte aber offenbar kein Messer bei sich. Er ist deshalb wegen Beihilfe zum versuchten Totschlag angeklagt.

Dem Opfer gelang es, trotz seiner schweren Verletzungen zu entkommen und sich unter der Scala-Brücke zu verstecken. Ärzte retteten in einer Notoperation sein Leben, das ausweislich der Anklageschrift am seidenen Faden hing.

Zwei der mutmaßlichen Täter ließen über ihre Pflichtverteidiger erklären, dass sie weder über ihre Lebensgeschichte Angaben machen wollen noch über das Tatgeschehen. Der Dritte will sich „vorerst“ nur zum Lebenslauf äußern. Der Prozess wird am 18. Februar fortgesetzt.