Streifzug durch hundert Jahre Tanz

Zu einem rasanten Streifzug durch die Welt des Tanzes der letzten hundert Jahre hat die Show „Don’t Stop the Music“ am Dienstagabend in die Stadthalle eingeladen. In großen und kleineren Ensembles, mit Spezialisten für jeden Tanzstil, spannten fünf Tänzerinnen und acht Tänzer in atemberaubenden bühnenraumfüllenden Choreografien fulminant den Bogen vom Charleston über Swing zum Rock ‘n‘ Roll, und von Disco über Hiphop bis zum Breakdance. Das ausdrucksstarke Solo zu „Let it Be“ sorgte genauso für Furore wie die Breakdance-Einlagen, der elegant-artistische Tanz „Whitney Houstons“ mit ihrem „Bodyguard“, und die temporeichen Gastauftritte von Michael Jackson, Madonna und Lady Gaga mit ihren Tänzern. In Rekordzeit gewechselte aufwändige Kostüme, raffinierte Projektionen und Lichtreflexe im Hintergrund bis hin zum Sternenhimmel im gesamten Saal perfektionierten die Show. Knochenarbeit für alle Mitwirkenden, aber ein mitreißender Abend für die Gäste. Foto: K. hörburger