Streetfood-Festival verwöhnt die Gaumen

Solch eine kulinarische und frisch zubereitete Vielfalt an Speisen mitten auf dem Tuttlinger Marktplatz gibt es nur beim Streetfoodfestival. Damit hat die Veranstaltung erneut bei den Besuchern ins Schwarze getroffen und für eine Magnetwirkung bei den kleinen und großen Feinschmeckern gesorgt.

Knapp 30 Foodtrucks legten am vergangenen Wochenende einen Halt in der Tuttlinger Innenstadt ein und hatten jede Menge Leckereien in verschiedensten Variationen dabei. Angefangen von deftigen Sachen, über Fisch bis hin zum Eis. Es war alles geboten an Köstlichkeiten aus vielen Nationen, wie beispielsweise aus Portugal.

Dafür war Iara Viana verantwortlich. Sie bot portugiesisches Fingerfood in Form von Hotdogs mit Rindfleisch an ihrem Stand an. „Bei uns wird der Hotdog nicht traditionell am Stück serviert, sondern geschnitten mit selbstgebackenen Brötchen“. Vor Ort bereitete sie ihn für die Kunden mit einer Paprika-Tomatensoße zu. Die portugiesische Variante enthält obendrauf noch Kartoffel-Sticks.

„Unseren mexikanischen Hotdog gibt es dagegen mit selbstgemachten Tortilla-Chips. Ebenso bieten wir gefüllte Teigtaschen an“, erklärt Iara Viana weiter, die ihren Stand vor dem Drogeriegeschäft Müller aufbaute und obendrauf die passende Musik dazu lieferte. „Wir haben einen idealen Platz. Wir sind zum ersten Mal und gerne hier. Die Stimmung ist super“, findet sie während sie den nächsten Hotdog einem Besucher überreichte.

Auch am anderen Ende des Streetfoodfestivals Richtung „Rundes Eck“ läuft der Verkauf wie am Fließband - ganz nach dem Geschmack von Hannes Lang und Florian Pierro. Auch sie haben alle Hände voll zu tun und kommen ganz schöns ins Schwitzen. „Bei uns gibt es alles mit Maultaschen, aber besonders verpackt“, erklärt Lang unserer Zeitung. Ob als Burger oder mit Kartoffelsalat – viele Varianten sind bei „I love Mauldasch“ möglich.

Für Vegetarier sind die Spinat-Ricotta-Maultaschen vorgesehen, aber auch das Schwabentöpfle mit Bratensoße und angebratenem Speck und Zwiebeln verkaufen sich gut. „Hier in Tuttlingen passt alles und das Geschäft läuft super“, lobt Hannes Lang, der viele unterschiedliche Events mit Maultaschen versorgt.

Und auch sonst schienen am Wochenende in Tuttlingen keine Grenzen gesetzt zu sein, was die Speisenauswahl betraf. So gab es etwa italienische Spanferkel mit 15 verschiedenen Kräutern, Saschlik-Spieße, deftige Spezialitäten aus Kärnten, knusprige Kartoffeln mit einer vollen Ladung Käse-Creme-Soße oder Knoblauch und für alle kleinen aber vor allem auch großen Naschkatzen Eis in unterschiedlichsten Facetten vom Erdbeer-Traum bis hin zum Früchte-Mix.

Kein Wunder spannten mehrere Besucher den Gürtel weiter, nutzten rund um den Marktbrunnen die vielen Sitzgelegenheiten und schnauften mit handgemachten Cocktails und Longdrinks durch - puh! Ein Festival, das sich nicht nur für die Standbetreiber rentierte, sondern bei dem auch die Besucher voll in den Genuss kamen.

Damit kann die Stadt als Veranstalter das Streetfoodfestival als vollen Erfolg verbuchen und eine köstliche Wiederholung im kommenden Jahr planen – vielleicht dann sogar der Umwelt zuliebe, denn eines ist sicher: Das Sättigungsgefühl vergeht, der Plastikmüll bleibt.