Streetfood-Festival auf dem Marktplatz

Am Freitag und Samstag steigt auf dem Marktplatz das erste Streetfood-Festival in Tuttlingen. Dazu rollen 28 Trucks an, in deren Küchen internationale Spezialitäten gekocht werden. Begleitend zu internationalen Spezialitäten gibt es Live-Musik, DJs und ein Kinderprogramm.

In den vergangenen zwei Jahren erleben die rollenden Feinschmecker-Küchen einen wahren Boom. In den Großstädten locken Streetfood-Festivals tausende von Besuchern an. Die Foodtrucks kommen aus ganz Deutschland und werden internationale Spezialitäten anbieten. Egal ob Asia-oder Thai-Food, American Burger, Gekochtes und Gegrilltes sowie spezielle Spezialitäten aus dem Smoker, Gesundes aus der Bio-Ecke, vegetarisch und vegan, Crepes oder Spezialitäten aus der Schwarzwälder Küche – auf den Speisekarten der 28 rollenden Küchen wird einiges zu finden sein, was man in Lokalen nicht so oft angeboten bekommt.

Mit dabei sind in Tuttlingen auch echte Größen der Streetfood-Szene, wie "Blunch Kitchen", "Lou’s Maultäschle", "Langos Wagner", "Fish Art" aus Kopenhagen oder die "Wunderbar". Manche von ihnen sind echte Stars. Alle, die gerne genießen und mal etwas Neues probieren wollen, sind an den zwei Tagen auf dem Marktplatz richtig. "Genuss aus aller Welt" lautet das Motto des ersten Tuttlinger Streetfood-Festivals.

Street Food ist Essen, dass locker und leicht unterwegs ge-nossen werden kann und aufgrund der kleineren Größe handlich ist. Mit Fast Food hat es allerdings wenig zu tun. Bei Fast Food bezieht sich der Begriff schließlich auf die schnelle Zubereitung. Meistens ist Fast Food auch Junk Food, während Street Food durchaus nahrhaft sein kann. Zweifelsohne boomt Street Food in den Metropolen der Welt und jetzt erstmals auch in Tuttlingen. Neben den Küchen-trucks gibt es beim Tuttlinger Streetfoodfestival auch Bier-, und Cocktailstände. Insgesamt werden es 28 Stände sein.

Zu einem Streetfood-Festival gehört natürlich auch ein Rahmenprogramm. Daher werden am Wochenende auch Livemusiker und DJ‘s werden auf zwei Floors auftreten: Am Freitag spielen von 17 bis 21 Uhr theolive. Am Samstag sind von 12 bis 15 Uhr Wish2 und von 16 bis 20 Uhr Aaron Rosenfelder live on stage. Für die kleinen Gäste gibt es ein Kinderprogramm mit Kinderkarusell und am Samstag vier Vorstellungen von einem Kasperletheater.

Die Öffnungszeiten der Streetfoodküche sind am Freitag von 16 bis 21 Uhr und am Samstag von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.