Streamen ohne Ruckeln: An diesen Standorten im Landkreis soll bald 5G möglich sein

Wer im Tuttlinger Stadtteil Nendingen wohnt, kennt das Problem. Rund um die Altentalstraße ist mehr als das Telefonieren mit dem Mobiltelefon nicht drin: 2G. Das wollen die Mobilfunkunternehmen in den nächsten Jahren ändern. Der Ausbau zum 5G-Standard wird in Angriff genommen. Funklöcher – verteilt in der Fläche des Landkreises – wird es dennoch weiter geben.

5G nur an der Hälfte der Standorte möglich

„Wir bieten in allen Gemeinden im Landkreis Mobilfunk an, jedoch in unterschiedlicher Ausprägung, abhängig von Topographie und Bevölkerungsdichte“, schreibt Hubertus Kischketwitz, Pressesprecher bei der Deutschen Telekom, auf unsere Anfrage. Sein Unternehmen bietet 99 Prozent der Bevölkerung 2G, fast 95 Prozent haben das schnellere LTE oder 4G zur Verfügung. Weitaus deutlicher ist der Abstand, wenn es um 5G geht. Dies ist nur an knapp der Hälfte der 61 Telekom-Standorte möglich.

Eine grundlegend neue Technologie ist 5G gegenüber 2 oder 4G nicht. Die Frequenzreichweite ist kleiner, dafür ermöglicht es im Vergleich von 4 auf 5G die zehnfach höhere Datenübertragung. Das ermöglicht nahezu eine Echtzeit-Übertragung. Ein gutes 5G-Netz ist Grundlage für autonom fahrende Autos, schnelleres Streaming von Filmen oder mobiles Spielen im Internet.

O2 rüstet Masten auf, Telekom baut neue Standorte

Konkurrenz-Anbieter O2 präsentiert ähnliche, etwas bessere Werte. Bei 2G sollen es fast 100 Prozent sein, bei 4G mehr als 99 Prozent. „Künftig wollen wir möglichst auch die gesamte Bevölkerung mit 5G versorgen“, erklärt Pressesprecher Florian Streicher. Wie hoch die Abdeckung mit 5G ist, sagt er nicht. Für den Ausbau werden weitere 15 der insgesamt rund 70 Standorte mit 5G aufgerüstet, dazu gehören in diesem Jahr Tuttlingen, Mühlheim und Immendingen. „Aktuell funken im Landkreis rund 15 5G-Antennen an fünf Standorten – in Neuhausen ob Eck, Gosheim, Balgheim, Irndorf und Emmingen-Liptingen“.

Die Telekom wird seine Anstrengungen auch baulich ausweiten. Neben den 61 Standorten sind „in den kommenden zwei, drei Jahren weitere 25 Neubauten geplant“, schreibt Kischkewitz. Welche das sind, will die Telekom aus „Wettbewerbsgründen“ nicht sagen. Die betroffenen Kommunen wären aber bereits informiert, erläutert der Telekomsprecher. In diesem Jahr wurden mit Deilingen und Mühlheim bereits zwei neue Standorte in Betrieb genommen, wobei die Telekom auch „Fremdmasten“ nutzt. Der Ausbau mit 25 Neubauten wird die Telekom mindestens fünf Millionen Euro kosten. Je nach Masthöhe und Länge der Glasfaserstrecken fallen zwischen 200 000 und 300 000 Euro an. Das Unternehmen Vodafone, neben O2 und Telekom einer der größeren Mobilfunkanbieter im Landkreis, hat auf unsere Anfrage nicht reagiert.

„Weiße Flecken“ bestehen abseits der Orte

Bis Ende 2025 will O2 ganz Deutschland mit 5G versorgen. Ein Ziel, dessen Umsetzung sich die Landkreisverwaltung für die Region ebenfalls wünscht. Mit der Strategie „Digitaler Landkreis Tuttlingen“ wurde anhand der Musterkommunen Denkingen, Bubsheim, Mühlheim und Immendingen eine Vorlage erarbeitet, wie der Ausbau hin zu 5G in den Gemeinden effektiver vorbereitet werden kann. Auch wenn die Versorgung mit schnellem mobilem Internet schon besser geworden ist, gibt es immer noch sogenannte „weiße Flecken“. Diese befinden sich im Wesentlichen abseits der Orte und teilweise an Straßen.