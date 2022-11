Straßenbau-Meisterschaften: Christoph Reichle belegt bundesweit 4. Platz

Den Landeswettbewerb der Straßenbauer hat er gewonnen, beim Bundeswettbewerb ist Christoph Reichle nun Vierter geworden. Reichle kommt aus Horgenzell und hat seine Ausbildung beim Tuttlinger Straßenbauunternehmen Storz gemacht. Der 20-jährige Geselle vertrat bei der 71. Deutschen Meisterschaft in den Bauberufen in Berlin als Landessieger den Südwesten. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

„Christoph hat sich hervorragend geschlagen, auch wenn es nicht zu einer Medaille gereicht hat“, sagt Storz-Ausbildungsleiter Herbert Aggeler. Innerhalb von acht Stunden mussten die neun Straßenbau-Kandidaten eine schwierige Aufgabe lösen, nämlich mit verschiedenen Naturstein- und Beton-Pflastern eine Wanne mit unterschiedlichen Gefällen und besonderem Verlegemuster abstecken und herstellen. Der Wettbewerb war öffentlich und lockte zahlreiche Interessierte an, darunter auch Vertreterinnen und Vertreter der Berliner Landes- und der Bundespolitik sowie der Bauwirtschaft.

Rund 60 junge Gesellinnen und Gesellen aus acht Gewerken maßen sich bei der Meisterschaft: Stahlbetonbauer, Zimmerleute, Straßenbauer, Maurer, Brunnenbauer, Estrichleger, Fliesenleger und Stuckateure. Christoph Reichle ist der erste Storz-Mitarbeiter, der im Bereich der Handwerkskammern Landessieger wurde und bei einer Deutschen Meisterschaft antrat.