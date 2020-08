Strahlende Gesicher an der Fritz-Erler-Schule

An der Fritz-Erler-Schule Tuttlingen sind an den Berufskollegs und an der zweijährigen Berufsfachschule die Abschlussschüler verabschiedet worden. Statt einer großen Feier wurden im Klassenverbund im kleinen Kreis die Abschlusszeugnisse überreicht. Schulleiter Rainer Leuthner betonte hierbei die Leistung der Schüler und bat diese, das Jahr 2020 trotz der Corona-Pandemie als ein positives Jahr mit persönlichen Erfolgserlebnissen in Erinnerung zu behalten. Bestanden haben folgende Schüler:

Berufskollegs:Klasse 1BK2P (Berufskolleg für Pflege)

Aya Al Mohammedawi, Trossingen; Amina Babacic, (staatlich geprüfte Assistentin im Gesundheits- und Sozialwesen), Gottmadingen; Franziska Bursy, (Ass.), Orsingen-Nenzingen; Jein Nerisa Da Silva Tomás, (Ass.), Konstanz; Marie Joana Duttlinger, Immendingen-Mauenheim; Saskia Frieß, Blumberg; Ipek Karakoc, Tuttlingen; Matrija Kesler, (Ass.), Konstanz; Evelin Kravchenko, (Ass.), Stockach; Tatjana Kunze, (Ass.), Gottmadingen; Talida Saira Merkt, (Ass.), Spaichingen; Lynn Metzner, Geisingen; Celin Moser, (Lob), (Ass.), Bubsheim; Begüm Sehbaz, (Ass.), Albstadt; Laura Wesle, (Preis), (Ass.), Tengen-Watterdingen und Anina Zlatkovic, Gottmadingen.

Klasse 1BK2W (Berufskolleg für Wirtschaft)

Luisa Adler, (Preis), Geisingen; Vanessa Batazan, (Lob), Seitingen-Oberflacht; Malin Bräunlinger, Rietheim-Weilheim; Selina Bulut, Tuttlingen; Max Caljkusic, Tuttlingen-Möhringen; Maximilian Eichele, (L), (Staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent), Tuttlingen; Xenia Greiner, (L), Bärenthal; Adrian Hägele, Tuttlingen-Möhringen; Ahmed Isa Inamlica, Tuttlingen; Alina Kleiner, Mühlheim a.d.D.; Polina Korovin, (Ass.), Tuttlingen; Getuar Kryeziu, Tuttlingen; Tarik Maric, Irndorf; Aurelia Neumayer, (P), Tuttlingen-Möhringen; Muratka Nikqi, (L), Geisingen Kirchen-Hausen; Laura Sauter, Mühlheim a.d.D.; Max Schlesinger, Immendingen-Hattingen; Dilara-Nisa Sen, (L), Geisingen; Nadja Springer, (P), Trossingen; Michael Til, Fridingen; Umut Uyanik, (L), (Ass.), Immendingen; Lena Weinbuch, (L), Emmingen-Liptingen; Emelie Wittenberg, (L), Emmingen-Liptingen; Sibel Yaqoob, (L), (Ass.), Tuttlingen; Seyma Yilmaz, (Ass.), Tuttlingen; Karla Zovko, (L), (Ass.), Tuttlingen; Alina Zumkeller, (L), Emmingen-Liptingen

Zweijährige Berufsfachschule:Klasse 2BFH2 (Berufsfachschule für Hauswirtschaft)

Emily Bissert, (Lob) Tuttlingen; Antonia Jauch, Geisingen; Valentina Jochim, Immendingen; Tommaso Mancaniello, Tuttlingen; Cindy Sauer, Trossingen; Emely Schmidtchen, (L), Emmingen-Liptingen; Joshua Staiger, (L), Neuhausen;

Klasse 2BFP2 (Berufsfachschule für Pflege)

Fatema Amiri, Aldingen; Corinna Boll, (Lob), Tuttlingen; Yvonne Bouffleur, Tuttlingen; Lara-Marie Brach, Rietheim-Weilheim; Kira-Sophie Büermann, Aldingen; Angelika Gerdt, Emmingen-Liptingen; Rabia Hashemi, Fridingen; Lea Kunkel, Emmingen-Liptingen; Nick Ladurner, (L), Tuttlingen; Martina Merkovic, Tuttlingen; Lea Oelze, (Preis), Blumberg; Isabel Rothweiler, Blumberg; Lea Simon, (L), Böttingen; Maike Walther, Königsheim; Abdullah Yousef, Tuttlingen; Joshua Zimmermann, Trossingen;

Klasse 2BFW2 (Berufsfachschule für Wirtschaft)

Thierno Diallo, Wurmlingen; Lorena Durdevic, Geisingen; Emanuele Garrone, Tuttlingen; Damian Gräf, Tuttlingen; Sophia Gruhler, Bärenthal; Vanessa Hirsz, (Lob), Königsheim; Jennifer Janzik, (L) Dürbheim; Nicole Kaiser, Trossingen; Celine Keller, Emmingen-Liptingen; Jennifer Krupa, (L), Fridingen; Diane Martin, (L) Tuttlingen-Möhringen; Chantal Pacholski, Böttingen; Marie Radzuweit, (L) Königsheim; Lara Schmalhofer, (L), Kolbingen; Celina Usta, Spaichingen; Rozayna Sadat Zakizada, (L), Tuttlingen-Möhringen;