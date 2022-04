Storchennisthilfe seit Jahren ungenutzt

Verwaist wartet sie darauf, mit Leben erfüllt zu werden: Die Storchennisthilfe, die vor fünf Jahren auf dem Durchhauser Kirchturm montiert worden ist.

Das Storchenpaar, das seit 2014 auf dem Turm der katholischen Kirche nistete, suchte sich nach der Montage der Nisthilfe einen neuen Platz für sein Nest. 2014 wurde erstmals ein Nest auf dem Kirchturm gebaut. Nicht so richtig glücklich war darüber die Kirchengemeinde. Wegen der Familienplanung auf der Spitze des Turmes musste öfter in den folgenden Jahren ein Kircheneingang geschlossen werden, weil Äste und Kot auf die Kirchenbesucher herunterfielen. Weiter verursachte das Nest in der Dachrinne Probleme mit der Entwässerung des Turmdaches.

Bürgermeister Simon Axt setzte sich auch im Namen der Kirchengemeinde mit dem Storchenbeauftragen Friedrich Widmann von der Vogelwarte Radolfzell zusammen. Das Naturschutzamt erlaubte damals die Entfernung des alten Nestes nur, wenn eine Nisthilfe aufgebaut würde. Und so wurde Mitte März 2017 eine solche auf der Kirchturmspitze montiert. Das Unternehmen wurde von einem Team der Feuerwehr Trossingen mit der Drehleiter ermöglicht. Ein Monteur der Flaschnerei Schaab aus Durchhausen wagte sich auf den Turm und wurde von einem Feuerwehrmann im Seil vom Korb aus gesichert. Allerdings scheint kein Storch bisher keinen Gefallen an dieser Nisthilfe gefunden zu haben. Wurde vorher drei Jahre in Folge fleißig auf dem Kirchturm gebrütet und Jungstörche aufgezogen, ist seit März 2017 nicht mehr viel los in luftiger Höhe. Hin und wieder kann man Störche beobachten, wie sie von dort auf das Dorf herunterblicken, aber ihr Nest in der Nisthilfe zu bauen, das hat seither kein Storchenpaar mehr versucht.

Bleibt die Nisthilfe dieses Jahr auch wieder verwaist? In Durchhausen gibt es noch ein zweites Nest auf dem Haus der Familie von Kiki Koring. Bereits seit mehreren Wochen ist dort das Storchenpaar zurückgekehrt und man kann es täglich bei seinen Aktivitäten beobachten.