Stirnlampenlauf findet am 11. November statt

7,6 Kilometer in der Dunkelheit: Am 11. November findet der Stirnlampenlauf der Tuttlinger Laufveranstaltung run & fun statt. Start und Ziel ist im Mutpolgelände Tuttlingen. Das teilen die Organisatoren mit.

Start ist um 18.30 Uhr, eine Stirnlampe ist Pflicht. Die Strecke führt von Tuttlingen entlang der Bahnlinie nach Nendingen und über die Gollhöfe wieder zurück nach Tuttlingen. „Mit dem Stirnlampenlauf wollen wir den Läufern aus der Region einen Saisonabschluss ohne Zeitmessung anbieten“, sagt der Sportliche Leiter Thomas Waizenegger. „Spaß an der Bewegung steht am 11. November im Mittelpunkt.“

Und weil der Stirnlampenlauf in diesem Jahr am Faschingsbeginn stattfindet, „freuen wir uns über alle, die verkleidet auf die Strecke gehen“, sagt run&fun-Organisatorin Monika Ulrich. Die drei besten Kostüme (allein oder im Team) bekommen nach dem Lauf ein run&fun-Überraschungspaket. Im Ziel gibt es außerdem Suppe und Getränke. Außerdem werden unter allen Teilnehmer:innen drei Freistarts für run&fun am 24. und 25. Juni 2023 verlost.