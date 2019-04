Stipendium für Tuttlinger Studentin

Die Ingenieurpsychologie-Studentin Lena Schwaiger erhält seit April ein Stipendium der Hanns-Seidel-Stiftung. Damit ist sie die erste Studentin des Hochschulcampus Tuttlingen, die in das Programm mit aufgenommen wird. Das Stipendium umfasst eine ideelle sowie finanzielle Förderung.

300 Euro pro Monat erhält Lena Schwaiger ab diesem Sommersemester bis zu ihrem Bachelorabschluss, so eine Pressemitteilung. Viel wichtiger für die 21-jährige Stipendiatin aus Grafing bei München ist aber die ideelle Förderung. So verpflichtet sie sich, Teil einer Hochschulgruppe zu sein und an politischen sowie kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen. „Zudem erhalte ich über das Institut der Begabtenförderung der Hanns-Seidel-Stiftung Seminare und Workshops zu allgemeinen und aktuellen Themen – vorwiegend aus den Bereichen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur“, so die Viertsemesterin.

Das Institut der Begabtenförderung der Hanns-Seidel-Stiftung möchte zur „Erziehung eines persönlich und wissenschaftlich hochqualifizierten Akademikernachwuchses“ beitragen. Bereits im ersten Semester besuchte Lena Schwaiger eine Stipendieninfoveranstaltung am Hochschulcampus Tuttlingen. „Beworben habe ich mich aber erst im dritten Semester.“

Lena Schwaiger studiert seit Oktober 2017 im Bachelor-Studiengang Ingenieurpsychologie am Hochschulcampus Tuttlingen der Hochschule Furtwangen. Derzeit absolviert sie ihr Praxissemester beim Fraunhofer-Institut für Bauphysik in Stuttgart in der Gruppe „Kognitive Ergonomie und Psychoakustik“.