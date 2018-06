Stiller Held: Adrian Gibson gibt viel fürs Ehrenamt

Adrian Gibson ist in Tuttlingen und darüber hinaus ehrenamtlich in vielfacher Hinsicht engagiert und verbringt viel Zeit mit verantwortungsvollen Aufgaben in mehreren Vereinen - ohne es an die große Glocke zu hängen. Darum ist der bescheidene und sympathische 56-Jährige für unsere Serie „Stille Helden“ ein Paradebeispiel.

Über 7000 Kilometer von Tuttlingen entfernt liegt auf der Südhalbkugel unseres Globusses die Stadt Ndola in Sambia. Dort ist Adrian Gibson geboren. Groß geworden ist er in einem Internat in Rhodesien, das Gebiet der früheren britischen Kolonie Südrhodesien und gehört heute zu Simbabwe, einer Republik im Süden Afrikas. Gibson ist Brite, lebte aber nie in Großbritannien. Seit wenigen Wochen besitzt er auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Schon damals im typischen Internatsleben „habe ich den Teamgedanken und den Gemeinsinn beim Cricketspielen entwickelt“, erinnerte sich Gibson in Bezug auf sein Ehrenamt und fasste seine Kindheit als „glückliches Großwerden“ zusammen.

In Südafrika in Kapstadt studierte er Chemie, Biologie und Physik und lernte während dieser Zeit Leute aus Deutschland, der Schweiz und Österreich kennen. So zog er berufsbedingt 1990 nach Deutschland und das Schicksal nahm seinen Lauf. Er lernte über Umwege in Johannesburg seine heutige Frau Cordula Hilzinger kennen, heiratete sie zwei Jahre später, lebt seither in Tuttlingen und fungiert bis heute hauptberuflich bei Hilzinger-Thum als leitender Angestellter. Ein Glücksfall nicht nur für ihn, sondern für Tuttlingen.

Zu Beginn fühlte er sich in Tuttlingen nicht wohl, durch die Umgewöhnung, die Sprache und dem ersten Winter mit Schnee, kamen Zweifel auf. „Später ist alles gut geworden. Ich habe von vielen Leuten Hilfestellungen erhalten, was für mich ein Segen und sehr wichtig war“, erklärte der 56-Jährige dankend.

„Irgendwann wollte ich mein Gefühl der Dankbarkeit für diese Hilfe zeigen und etwas zurückgeben“, sagte der Brite. Diese Form der Dankbarkeit drückt er bis heute mit vielem ehrenamtlichen Engagement aus.

Er setzt sich stark als Vorsitzender des Förderkreises FAKT für die evangelische Auferstehungskirche in Tuttlingen ein. Die Spenden kommen der Gemeindearbeit, beispielsweise den Kinderchören, der Jugend, der technischen Ausstattung der Kirche und der überkonfessionellen Gruppe „Aber Hallo“, bestehend aus Menschen mit Behinderung, zugute. „Einmal im Jahr haben wir eine Sammelaktion für alte Tannenbäume, die wir nach Dreikönig durchführen. Diese Aktion ist eine echte Gemeinschaftsleistung und wird von den Bürgern gut genutzt. Wir erhalten dadurch viele Spenden“, erzählte Gibson stolz, der auch Konzerte und andere Aktionen mit seinem Team umsetzt.

Damit nicht genug: Bei der Sportfliegergruppe Schwenningen geht es für ihn mit einem Motorflieger hoch hinaus. In der Gemeinschaft der Sportfliegergruppe fühlt er sich seit vielen Jahren wohl und fungiert dort als Präsident, was ihm zusätzliche Büroarbeit einbringt. Dass er auch einen Segelflieger beherrscht, beweist er bei der Fluggemeinschaft Leibertingen. Auch dort ist er als aktives Mitglied und Pilot bekannt.

Ein besonderes Anliegen ist ihm der Rotary Club. In Tuttlingen übernimmt er dort aktuell das Amt als Präsident für ein Jahr. Für ihn wie gemacht, da der Club Persönlichkeiten aus allen Kontinenten und Kulturen vereint und er viel Erfahrung einbringen kann. „Es macht großen Spaß, einen Dienst für die Gemeinschaft auszuführen“, sagte der stille und sportliche Held, der in der Wintersaison beim Tennisclub Rot-Weiß Tuttlingen auch den Tennisschläger in die Hand nimmt.

Sich für Vereine zu engagieren ist für Adrian Gibson eine besondere Aufgabe mit einer Herausforderung: „Das Ehrenamt ist eine freiwillige Aufgabe, bei der sich jeder einbringt wie er kann. Das Besondere daran ist, dass man keinen Druck ausüben kann, weil es jeder freiwillig tut und jeder sein Engagement jederzeit niederlegen kann. Deshalb entwickelt man eine einzigartige und sensible Gabe, mit Menschen umzugehen“, findet Gibson der ergänzt: „Im Unternehmen hat man eine formelle Macht als Vorgesetzter. In den Vereinen zählt mehr die Persönlichkeit“.

Für die Zukunft will der 56-Jährige in all seinen Vereinen weiterhin aktiv mitwirken – obwohl er immer häufiger auf eine gut sichtbare Tafel in seinem Wohnbereich schielt – mit der Aufschrift: „Weniger ist mehr“.