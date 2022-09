Steuern auf Strom? Maria-Lena Weiss sieht großes Potenzial, die Energiepreise zu senken

Das Thema elektrisiert: Es gibt kaum jemand, der sich aktuell keine Sorgen um die hohen Energiepreise macht. Dabei gebe es durchaus Möglichkeiten, die Preise für Bürger zu senken. Im Gespräch mit Redakteur Matthias Jansen gibt CDU-Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss, die im Ausschuss für Klimaschutz und Energie vertreten ist, Einblicke in die aktuelle Diskussion und fordert den Bund auf, für Entlastungen zu sorgen. Allerdings nicht mit der berühmt-berüchtigten Gießkanne.

Guten Tag, Frau Weiss. Die Energie ist teuer. Um wie viel Cent sind die Preise für Strom, Gas oder Sprit Ihrer Meinung nach zu hoch?

Das ist schwierig, das über den Daumen zu peilen. Aber wenigstens für Strom und Gas würde ich schätzen, dass der Preis halb so hoch sein sollte. Beim Sprit fällt mir auf, dass es in den Nachbarländern um bis zu 40 Cent günstiger ist.

Aber warum ist das so?

Weil es Konzerne gibt, die gut daran verdienen, und unser Kartellrecht nicht entschieden genug angewendet wird, um dagegen zu wirken. Beispiel: Tankrabatt.

Wo Sie den Tankrabatt schon ansprechen: Wird von der Politik nicht mehr genau genug hingesehen, wenn Gesetze gemacht werden?

Es wird zu viel mit der Gießkanne verteilt und es werden handwerkliche Fehler gemacht. Es ist ein Skandal, dass beim Energiegeld Studierende und Rentner nicht berücksichtigt worden sind. Oder man nehme die Gasumlage.

Es wurde sehr spät reagiert

Da wird eine schlechte gemachte Umlage mit der Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas korrigiert. Das ist mir zu sehr Gießkanne. Der Brandbrief nach Brüssel war dann auch nicht mehr als Symbolpolitik. Zudem wurde sehr spät reagiert.

Zu spät?

Das wird man sehen. Wenn ich mir unsere Wirtschaft anschaue, dann stehen viele Betriebe mit dem Rücken zur Wand. Viele wissen nicht, ob sie das nächste Jahr überstehen.

Warum wird dann beim Strompreis nicht das Merit-Order-Prinzip ausgesetzt?

Das System funktioniert eigentlich gut, wenn die Erzeuger-Preise nah beisammen sind und es ein ausreichendes Angebot an Strom gibt. Das Merit-Order-Prinzip meint eigentlich nur die Reihenfolge, in der die unterschiedlichen Kraftwerke nacheinander zum Einsatz kommen, um den Strombedarf zu decken. Das Kraftwerk mit den niedrigsten Grenzkosten kommt zuerst zum Einsatz und dann aufsteigend die teureren.

Das letzte eingesetzte Kraftwerk bestimmt dann den Marktpreis. Das ist prinzipiell nicht schlecht, weil so die günstigsten Erzeugungskapazitäten zur Deckung der Nachfrage eingesetzt werden. Auf Extremszenarien wie gegenwärtig ist das System jedoch nicht ausgerichtet, deshalb muss jetzt in das System eingegriffen werden.

Wie?

Das gilt es noch zu klären. Wir dürfen es auf keinen Fall machen, wie es in Spanien passiert ist. Dort hat man den Gaspreis zur Stromerzeugung gedeckelt und die Differenz zum Marktpreis auf alle Verbraucher umgelegt. Das hat dazu geführt, dass die Strompreise an der Börse zunächst gesunken sind. Allerdings ist dann sofort wieder die Nachfrage nach Gas gestiegen und die Nachbarländer wie Frankreich haben sich am günstigeren Strom bedient.

Die spanischen Verbraucher haben das einerseits mit ihrer Umlage auf den Strompreis finanziert, also gar keine großartigen Vorteile gehabt und es wurden zudem Fehlanreize gesetzt, noch mehr Gas zu verstromen.

Europaweite Regelung ist notwendig

Eigentlich bräuchten wir eine europaweite Regelung, das dauert aber und ich bin skeptisch gegenüber dem Vorschlag der Abschöpfung von Zufallsgewinnen. Wir müssen schauen, was wir kurzfristig national hinbekommen, was eine Wirkung zeigt. Ich entwickle mit meinen Kollegen aus dem Energieausschuss gerade einen Vorschlag dafür.

Unsere Idee ist es, kurzfristig eine Preisdämpfungsprämie einzuführen, die teure Gaskraftwerke entlastet und die günstigeren regenerativen Energien belastet, ohne jedoch die Unterschiede ganz zu nivellieren. So bleiben die Preissignale erhalten, aber die Erzeugungsarten rücken wieder näher zusammen.

Mittelfristig schlagen wir vor, das Merit-Order-Prinzip beizubehalten, allerdings in zwei Gruppen. Erstens Erneuerbare-Energien-Anlagen und Kernkraftwerke als Standardsegment und zweitens Gas, Öl und Kohle als Ergänzungssegment. Dadurch verhindert man, dass eine Gaspreiskrise unmittelbar auf den Strommarkt durchschlägt.

Wo gehört da die Atomkraft hin?

Zu den fossilen Brennstoffen. Mir steht bei dem Thema die Ideologie zu sehr im Vordergrund.

Warum?

Nun, ich kann akzeptieren, dass man aus der Atomkraft rauswill. Gerade auch mit Hinblick auf die Schweiz und den Bau des Endlagers nahe der deutschen Grenze. Eine Technik, bei der wir keine Entsorgung des Mülls haben, kann nicht die beste Technik sein.

"Ich habe Angst vor Blackouts"

Aber durch den Streckbetrieb fällt nicht mehr Müll an. Deshalb verstehe ich die Entscheidung nicht. Ich habe eher Angst vor Blackouts, wir brauchen bei der Stromversorgung die Grundlast. Die drei AKWs könnten zehn Millionen Haushalte mit Strom versorgen, der Preis würde um vier Cent je Kilowattstunden sinken.

Ist denn aus Ihrer Sicht bei der Nutzung der Atomkraftwerke das letzte Wort gesprochen?

Ich denke, dass unsere Argumente momentan mehr ziehen müssten. Wenn wir auf die AKWs verzichten, dann kommt mehr Strom aus Kohle. Da machen wir klimapolitisch Rückschritte?

Können Sie den Bürgern oder den Unternehmen Hoffnung machen, dass die Energiekosten wieder sinken?

Unsere Fraktion wird sich dafür einsetzen. Wir stellen Anträge, beispielsweise, dass die Stromsteuer gesenkt wird. Die ist bei Betrieben 40 Mal und bei Haushalten 20 Mal so hoch, wie sie nach europäischem Recht sein müsste.

Außerdem müssen wir die Gasumlage aufheben, die hilft Unternehmen nicht, weil sie keine Mehrwertsteuer auf Gas zahlen. Und was bringt eine Umlage, die wir durch eine Senkung der Mehrwertsteuer kompensieren?

Generell wäre es doch die Frage, ob der Staat nicht Steuern senkt, anstatt Förderprogramme aufzusetzen, die nicht allen und manchmal den Falschen zugutekommen.

Es gibt einen Fördertopf erneuerbare Energien. Da sind Stand jetzt 17,4 Milliarden Euro drin. Das Geld könnte man nutzen, um die Netzentgelte – sie machen rund 25 Prozent des Preises aus – zu senken. Das Geld dafür einzusetzen, wäre eine spürbare Entlastung. Der Strompreis besteht zur Hälfte aus Steuern und Abgaben.

Woher kommt das Geld, das in dem Fördertopf ist?

Wenn jemand erneuerbare Energien produziert, bekommt er eine Einspeisevergütung – fünf, sechs Cent. Der Netzbetreiber bekommt an der Börse aber das Zehnfache. Früher war das andersherum und die Umlage des Erneuerbaren Energiegesetzes hat das Delta zwischen dem Verdienst des Produzenten und dem Verkaufswert an der Börse aufgefüllt. In der gegenwärtigen Lage verdient der Staat an der Krise.

Wie stehen Sie zum Energiepreisdeckel?

Wir brauchen den Energiepreisdeckel. Allerdings ohne den Wettbewerb zu begrenzen. Es muss für die Energieerzeuger auch weiterhin wirtschaftlich sein. Für den Energiegrundbedarf muss es einen festen Preis geben.

Firmen brauchen Sicherheit

Und das gilt auch für die Unternehmen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich für einen Industriestrompreis von vier Cent ausgesprochen. Da sollten wir ihn beim Wort nehmen. Die Firmen brauchen Sicherheit und Planbarkeit bei der Energie. Und keine Förderprogramme, die so kompliziert sind, dass der Steuerberater sie ausfüllen muss. Eigentlich wäre es nicht so schwer, den Preis für Strom zu senken.

Wie meinen Sie das?

Das ist relativ einfach. Das Angebot an Strom muss größer werden, die Nachfrage kleiner. Dann sinkt der Preis. Heißt: die AKWs länger laufen lassen, die Deckelung für Biogasanlagen aufheben und freie Fahrt für den Ausbau der Photovoltaik.

Jeder muss Energie sparen

Zusätzlich ist jeder aufgerufen, Energie zu sparen. Dafür braucht es aber weitere Anreize. So könnte der Staat Handwerkergutscheine ausgeben, sodass geschaut wird, ob die Heizungen gut funktionieren.

Freie Fahrt für Photovoltaik? Davon dürfte Deutschland noch weit weg sein. Vor allem, weil das Material und die Handwerker fehlen.

Das Material ist sicher ein Problem. Auch, dass Fachkräfte fehlen. Aber man kann den Ausbau auch erleichtern. Da muss viel Bürokratie abgebaut werden, beispielsweise bei Mieterstrommodellen.

Sie haben gesagt, dass Ihnen die kleinen und mittleren Unternehmen – vor allem aus der Region – sehr am Herzen liegen und, dass Sie meinen, diese seien von der Politik im Stich gelassen worden. Welchen Wunsch haben Sie da?

In Bezug auf unsere Wirtschaft fordere ich ein Belastungsmoratorium. Die Firmen haben die Corona-Pandemie als Krise überstanden, jetzt ist die Energie eine große Herausforderung. Die Kosten sind im Vergleich zu anderen Ländern ein enormer Wettbewerbsnachteil, im Vergleich zu den USA betragen sie das achtfache. Wir sollten die Firmen jetzt mal machen lassen, jede weitere Belastung – wie das europäische Lieferkettengesetz – einstellen.