Sternsingeraktionin Tuttlingen

Nach den Ausspähversuchen am Flughafen in Stuttgart hat die Polizei Wohnungen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen durchsucht. Die Staatsanwaltschaft in Stuttgart ermittelt wegen Verdachts auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenen Gewalttat gegen vier bekannte Beschuldigte, wie die Behörde am Freitag in Stuttgart mitteilte. Nach Warnungen vor einem möglicherweise geplanten Anschlag auf einen Flughafen im deutsch-französischen Grenzgebiet sind die Sicherheitsvorkehrungen am Stuttgarter Flughafen seit Donnerstagabend verschärft.