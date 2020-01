Sternsinger sammeln 2400 Euro

Die Sternsinger sind auch in Durchhausen unterwegs gewesen. Bereits seit 1981 besuchen sie Jahr für Jahr alle Häuser. Dieses Jahr wurden in Durchhausen 2405,25 Euro und zehn Cent gesammelt.

Die Aktion wurde vom damaligen Pfarrer Bernhard in Durchhausen eingeführt. Dieses Jahr haben 17 Sternsinger am 4. und 5. Januar alle Familien besucht und den Segen Gottes - 20*C+M+B*20 - an die Türen geschrieben. Die große Sternsingerschar feierte gemeinsam mit allen Gemeindemitgliedern einen wahrlich „königlichen“ Familien-Gottesdienst. Zum Schluss gab es eine Überraschung: Pfarrer Thomas Schmollinger freute sich sehr, dass in der Sternsingergruppe erfahrene Teilnehmer dabei sind. Für fünf Jahre Sternsingen ehrte er Lorena Lutz und Deniz Engesser.

Begleitet wurde die Aktion durch Marina Feger mit Lisa Wintermantel. Die Sternsinger besuchten Alleinstehende und Familien. Sie brachten Freude, Gesang, Weihrauch und Segen in die Häuser. Dafür bekamen sie neben Schokolade vor allem Spenden für einen guten Zweck.