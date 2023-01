Sternsinger in Nendingen sammeln über 5000 Euro für notleidende Kinder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dem Aussendungsgottesdienst, den Dekan Matthias Koschar am 1. Januar zelebrierte, besuchten die Sternsinger wieder die Menschen in Nendingen und segneten ihre Häuser. Bei der diesjährigen Straßensammlung für die Sternsingeraktion wurde die stattliche Spendensumme von 5613,90 Euro erzielt. Unter dem Motto „Kinder stärken – Kinder schützen2 werden bedürftige Kinder in Indonesien und weltweit unterstützt. Herzlichen Dank den Sternsingern für das große Engagement und ein herzliches Vergelt's Gott allen Helfern und Begleitern, durch deren Unterstützung die Sternsingeraktion ermöglicht wurde.