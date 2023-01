Sternsinger erhalten 6500 Euro an Spenden

Von 3. bis 5. Januar sind in Tuttlingen 35 Mädchen und Jungen sowie 15 erwachsene Begleiter als Sternsinger unterwegs gewesen. Sie brachten den Segen „20*C+M+B+23“ in die Wohnungen und Häuser, sangen ihre Lieder und sammelten Spenden für Kinder in Indonesien und weltweit. 6500 Euro kamen in diesen drei Tagen zusammen. Am 6. Januar waren die Sternsinger in den Gottesdiensten zu Gast.

Leider konnte das Tuttlinger Sternsingerteam in diesem Jahr nur in 15 von 33 Gebiete Sternsinger entsenden, da sich zu wenige Kinder und Jugendliche für diese Aktion gefunden hatten. Alle, die nicht besucht werden konnten oder nicht angetroffen wurden, haben einen Sternsingerbrief erhalten. „Erfahrungsgemäß wird sich durch im Nachhinein überwiesenen Spenden das Sammelergebnis noch deutlich erhöhen“, ist sich Gemeindereferent Reiner Jokisch sicher. „Im letzten Jahr waren es rund 18.000 Euro.“ Neben den Sternsingerkindern und ihren Begleitern waren rund 25 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ehrenamtlich im Einsatz, die das Sternsingen im Organisationsteam, im Ankleide- und Schminkteam, bei der Verpflegung oder beim Austragen der Sternsingerbriefe erst möglich machten. „Sie alle sind einfach ein Segen!“, so Reiner Jokisch.